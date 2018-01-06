Ampute Milli Takımı'ndan Tuna'ya ziyaret

ANKARA (AA) - Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı oyuncuları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'yı ziyaret etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna'nın Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımını makamında ağırladığı bildirildi.

Açıklamada, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası final maçında İngiltere'yi 2-1 yenerek Avrupa Şampiyonu olan Ampute Mili Takımı'nın Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından ödüllendirilmesine karar verildiği anımsatıldı.

Bu karar gereği takıma ve teknik heyete 2 milyon 900 bin liralık ödemenin perşembe günü yapıldığı ve ödüllerini alan oyuncular ve teknik ekipten bir heyetin teşekkür için Başkan Tuna'yı ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre Tuna, ziyarette, kazanılan zafer ve Türkiye'ye yaşattıkları gururdan dolayı takımı bir kez daha tebrik etti. Ziyarette takımın kaptanı Osman Çakmak da "Arkadaşlarımız Ankara Büyükşehir Belediyesinin bu jesti sayesinde ev ve araba sahibi oldu." açıklamasında bulundu.

Mustafa Tuna'ya başarı dileyen Çakmak, "Bundan sonra yolunuz, bahtınız açık olsun. Elinizi Ampute Milli Takımı üzerinden çekmeyin. Biz bu zirveye çıkana kadar çok çile çektik." ifadelerini kullandı.

- "Milletin imkanlarını adaletli bir şekilde millete sunmak için buradayız"

Takıma imkanlar ölçüsünde desteklerinin süreceğini belirten Tuna da şunları kaydetti:

"Sizlerin de dualarıyla imkanlarımız geliştikçe spora ve sporcuya desteğe devam edeceğiz. Biz milletin imkanlarını milletin hizmetine adaletli bir şekilde sunuyoruz. Belediye milletin yeri, dolayısıyla biz milletin imkanlarını adaletli bir şekilde millete sunmak için buradayız."

Ziyarette ayrıca Ampute Milli Takımı heyeti, Başkan Tuna'ya takımın formasını hediye etti.