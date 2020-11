Amerika Birleşik Devletleri'nde su anda saat kaç?

Amerika Türkiye Saat Farkı, Amerika’da saat kaç? Türkiye ile Amerika arasında ABD’nin doğu kıyısı ile 7, batı kıyısı ile 11-12 saat farkı vardır; New York ile 7 saat , California ile ise 10 saat, Alaska ile 11 saat ve Hawaii ile 12-13 saat fark var. Türkiye zaman olarak daha ilerde. Türkiye’de saat 23:00 iken; New York’ta saat 16:00 ‘dır.

Amerika’nın doğu kıyısı ile batı arasında saat farkları eyaletlere göre değişir. Amerika ile türkiye arasındaki Saat Farkı Kaç ? Şu an Amerika’da Saat Kaç?

Aşağıdaki resimde gördüğünüz gibi New York’ta saat 6:00 pm iken, Los Angeles ve San Francisco gibi California eyaletindeki şehirlerde saat 3:00 pm olur. New York’ta saat 6:00 pm (18:00) iken Türkiye’de saat 01:00 am (gece yarısından sonra) olur.

1- Eastern Time Zone : Amerika Doğu zaman diliminde olan eyaletler ile Türkiye arasında 7 saat fark var. CT Connecticut, DC District of Columbia, DE Delaware , FL Florida, GA Georgia, IN Indiana, KY Kentucky (E), ME Maine, MD Maryland , MA Massachusetts , MI Michigan , NH New Hampshire, NJ New Jersey, NY New York, NC North Carolina, OH Ohio, PA Pennsylvania, RI Rhode Island, SC South Carolina , TNTennessee (E), VT Vermont, VAVirginia ve WV West Virginia.

2- Central Time Zone : Amerika’daki central time bölgesindeki eyaletler ile Türkiye arasında 8 saatlik bir zaman farkı vardır. Bı eyaletler; AL Alabama, AR Arkansas, FL Florida (W), IL Illinois, IN Indiana (SW / NW), IA Iowa, KS Kansas, KY Kentucky (W), LA Louisiana, MI Michigan (W), MN Minnesota, MS Mississippi, MO Missouri, NE Nebraska, ND North Dakota, OK Oklahoma, SD South Dakota (E), TN Tennessee (W), TX Texas ve WI Wisconsin ‘dır.

3- Mountain Time Zone : Bu saat dilimindeki eyaletler ile Türkiye arasında 9 saatlik br fark vardır. Eyaletler ; AZ Arizona, AZ Arizona (Navajo), CO Colorado, ID Idaho (S),KS Kansas (W), MT Montana, NE Nebraska (W), NM New Mexico, ND North Dakota (W), OR Oregon (E), SD South Dakota (W), TX Texas (W), UT Utah, WY Wyoming ‘dir.

4- Pacific Time Zone : Amerika’nın batı Pasifik Okyanusu tarafındaki eyaletler ile Türkiye arasında zaman farkı 10 saattir. CA California, ID Idaho (N) , NV Nevada , OR Oregon ve WA Washington eyaletleri gibi.

5- Alaska Time Zone : AK Alaska eyaleti ile Türkiye arasında saat farkı 11 dir. Work and Travel iş kapsamında Alaska balık işleri çıkarıldı.

6- Hawaii Time Zone : HI Hawaii ile olan zama farkı ise 12 – 13 saattir.