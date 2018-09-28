Ambulans helikopter minik Havvanur için havalandı

NİĞDE (AA) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görürken durumu kötüleşen Havvanur Gün, ambulans helikopterle Ankara'daki hastaneye sevk edildi.
Niğde'de uzun süredir glikojen depo hastalığı tedavisi gören 5 yaşındaki Havvanur Gün'ün durumu kötüleşti.
Çoklu organ yetmezliği tanısı konulan Havvanur, yoğun bakıma yatırıldı.
Doktorlar, durumunun kötüleşmesiyle Havvanur'un Ankara Dr. Sami Ulus Kadın ve Çocuk Hastanesine sevk edilmesine karar verdi.
Havvanur Gün, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi imkanları ve Sağlık Bakanlığının devreye girmesiyle gönderilen ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.