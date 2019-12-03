Son Dakika

Ambulans helikopter beyin kanaması geçiren hasta için havalandı

ANKARA (AA)- Nallıhan ilçesinde beyin kanaması geçiren hasta, ambulans helikopterle sevk edildi.Evinde rahatsızlanan 66 yaşındaki Hanife Topçu, Nallıhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Topçu'nun, daha...

Genel 03.12.2019, 17:39
Ambulans helikopter beyin kanaması geçiren hasta için havalandı
banner230

ANKARA (AA)- Nallıhan ilçesinde beyin kanaması geçiren hasta, ambulans helikopterle sevk edildi.

Evinde rahatsızlanan 66 yaşındaki Hanife Topçu, Nallıhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Topçu'nun, daha donanımlı bir sağlık kuruluşuna sevkine karar verildi.

Topçu, şehir stadına inen ambulans helikopterle Ankara'ya gönderildi.

#Nallıhan
Yorumlar (0)
banner287
banner269
açık
Namaz Vakti 03 Aralık 2019
İmsak 06:08
Güneş 07:35
Öğle 12:36
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:49

Gelişmelerden Haberdar Olun

@