Ambalaj atıklarıyla ekonomiye katkı

ANKARA (AA) - Çankaya'da bir ayda 5 bin 165 ton ambalaj atığı toplandığı, 231 iç mekan kutusuyla 7 konteyner ve kumbara dağıtıldığı bildirildi.

Çankaya Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hem çevreye hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlamak amacıyla her ay tonlarca çevresel atık toplanarak, geri dönüşüme kazandırılıyor.

Son bir ayda yapılan çalışmalar kapsamında 5 bin 165 ton ambalaj atığı toplandı, belediye ekiplerince 231 iç mekan kutusuyla 7 konteyner ve kumbara dağıtıldı.



Öte yandan zararlı atıkların doğaya karışmasının engellenmesi için bitkisel atık yağlar, piller ve elektronik atıklar da toplanıyor.

Bir ton cam atıkla 100 litre petrol tasarrufu sağlanırken, plastik atıklardan elyaf içeren tekstil ürünleri, atık soru boruları ve marley gibi malzemeler üretiliyor.

Sadece bir metal içecek kutusunun geri dönüşümünden elde edilen enerjiyle 100 watt bir ampulün 20 saat çalışması, geri dönüştürülen bir ton kağıt/karton atıkla 17 ağaçın kurtarılması mümkün oluyor. Kompozit ambalaj atıklarının geri dönüşümünden ise karton koliler, yalıtım malzemeleri ve mobilya üretimi gerçekleştiriliyor.