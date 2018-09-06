Ambalaj atıkları evlere ekmek olarak geri döndü

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda geçen yıl hayata geçirilen "Ekmeğini Çöpten Çıkar" projesi kapsamında toplanan 271 ton ambalaj atığı, vatandaşların evine 25 bin 553 ekmek olarak geri döndü.

Zeytinburnu Belediyesi öncülüğünde, İstanbul Halk Ekmek AŞ, ÇEVKO Vakfı, Hursan Geri Dönüşüm AŞ ve Özen Cam iş birliğiyle pilot bölge seçilen Seyitnizam Mahallesi'nde geçen yıl nisan ayında başlatılan projeyle ambalaj atıklarının geri dönüşüme kazandırılması, çevre kirliliğinin önlenmesi, ev ve ülke ekonomisine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Proje kapsamında mahallede 10 kişilik bilgilendirme ekibiyle 4 bin ev bilgilendirilerek projeye katılmak isteyen vatandaşlara manyetik çevreci ekmek kartlar dağıtıldı, iki noktaya seyyar atık getirme merkezi kuruldu. Atık getirme merkezlerine getirilen ambalaj atıkları görevlilerce tartılarak manyetik kartlara ekmek puanları yüklendi.

Vatandaşlara, topladıkları 5 kilogram ambalaj atığına karşılık 1 ekmek hediye edildi. Uygulamanın başlangıcından şimdiye kadar 271 ton ambalaj atığı toplayan vatandaşlar 25 bin 553 ekmeği evine götürdü.

Ayrıca askıda ekmek kart uygulamasıyla da vatandaşlar ihtiyaç sahiplerine ekmek ulaştırdı.

Zeytinburnu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Çevre Mühendisi Burçin Bağcı, projeye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye olarak geri dönüşüm ve atıklar konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir proje yürüttüklerini söyledi.

Proje çerçevesinde 5 kilogram ambalaj atığına karşılık bir ekmek hediye ettiklerini belirten Bağcı, şöyle konuştu:

"Öncelikle pilot olarak seçtiğimiz mahallemizde kapı kapı dolaşıp 4 bine yakın konutu ve haneyi bilgilendirdik. 2 farklı noktada atık getirme merkezleri oluşturduk. Hane sakinleri ambalaj atıkları, bu merkezlerdeki görevlilere tarttırarak manyetik kartlarına ekmek puan yükletebiliyor. Diledikleri zaman da Halk Ekmek büfelerinden ekmeklerini teslim alabiliyorlar. Askıda ekmek kartı uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerine de ekmek ulaştırabiliyorlar. 1,5 yılda yaklaşık 271 ton ambalaj atığı toplandı, ekmek büfelerinden de 25 bin 550 ekmek teslim alındı. Zeytinburnu genelinde, kamu kurumlarından, özel sektörden, satış noktalarından toplama yapıyoruz. 3. atık getirme merkezi hazırlık aşamasında, onu da 2 ay içinde açmış olacağız. Amacımız farkındalık oluşturarak toplama miktarımızı artırmak."

'Çevre bilinci oluşuyor'

Halk Ekmek büfesinden ambalaj atığını getirerek ekmeğini alan vatandaşlardan Emekli Deniz Kılıç da bugün 2 ekmeği para vermeden aldığını söyledi.

Projeyi beğendiğini ifade eden Kılıç, "Belediyemiz bu konuda çok duyarlı. Projeden çok memnunuz. Hem çevre bilinci oluşuyor hem de diğer ilçelere örnek oluyor. Bunun yaygınlaşmasını isterim. " dedi.

Projeye katılan vatandaşlardan emekli Cemile Ulaş Garip de ambalaj atıklarını biriktirip merkeze getirdiğini ve ekmek aldığını söyledi.

Öğretmen Mesude Tadık da projeyi elinden geldiğince duyurmaya çalıştığını çalıştığını ifade ederek, "Herkesin duyarlı olmasını istiyorum. Ekmekleri bazen ihtiyaç sahiplerine vermeyi tavsiye ediyorum." diye konuştu.