İSTANBUL (AA) - ABD'li e-ticaret şirketi Amazon, Türkiye'deki faaliyetlerine başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki tüketiciler bugünden itibaren "Amazon.com.tr" üzerinden sipariş verebilecek. Amazon.com.tr'de, bini aşkın yerli işletmenin ürünleri dahil olmak üzere 15 farklı kategoride ürün sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon.com.tr Ülke Müdürü Sam Nicols, Amazon.com'un 1995'te kurulduğunu anımsatarak, "Bugün Türkiye'deki müşterilerimize, binden fazla yerli satıcımızla beraber ürün sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Önümüzdeki aylar içinde, ürün yelpazemizi ve teslimat seçeneklerimizi artırarak en iyi müşteri hizmetini sunmak adına Türkiye'deki faaliyetlerimizi geliştireceğiz. Bu sayede, Türkiye'deki müşterilerimizin güvenini kazanmayı hedefliyoruz." değerlendirmelerini yaptı.