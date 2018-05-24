ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yapıldı.

Kentteki bir otelde düzenlenen törende konuşan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Celal Kaman, sporun ve sporcunun yanında olmak için tüm güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Spor branşlarında marifetin iltifata tabi olduğunu belirten Kaman, "Bu sebeple Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak bizler, ilimizde faaliyet gösteren spor kulüplerinin ve sporcuların ödüllendirilmesinin, yardımların sağlanmasının gelecekte ortaya koyacakları başarıları teşvik edeceğini, Çankırı adına yeni başarılara vesile olacağını düşünmekteyiz." dedi.

Amatör spor kulüplerinin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için çalışmalara devam ettiklerini aktaran Kaman, şöyle konuştu:

"Bu çalışmalarımız kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ve Çankırı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüzün gayretleri ile ilimizde mevcut ve liglere katılım sağlayan kulüplerimize toplam da 89 bin 700 liralık malzeme yardımı sağlanmıştır. 2017-2018 arasında ayrıca amatör spor kulüplerimize İl Özel İdaremiz tarafından 122 bin 797 liralık yardım yapılmıştır."

Törende konuşan AK Parti Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile Belediye Başkanı Hüseyin Boz da tüm sporcu ve takımlara başarılar diledi.

Konuşmaların ardından 2017-2018 futbol sezonunda değişik yaş gruplarında dereceye giren spor kulüplerine malzeme yardım çekleri, sporcuya ve spora destek ve katkıları olanlara ise plaketleri takdim edildi.

Törene, Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, İl Genel Meclisi Başkanı Ruhi Şeker, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hasan Yıldız, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ekrem Gerginci, kurum müdürleri ile kulüp temsilcileri katıldı.