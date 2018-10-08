KARAMAN (AA) - Karaman’da "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüş, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda son buldu.

Yürüyüşün ardından Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda devam eden etkinlikte sporcular masa tenisi, kort tenisi, dart, tekvando ve badminton gibi branşlarda gösteriler yaptı. Takım ve bireysel branşlarda sergilenen gösterilerde sporcuların performansı, meydanı dolduran vatandaşların beğenisini topladı.

Yürüyüşe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, Karaman Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Celalettin Özcan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü şube müdürleri, engelli bireyler, sporcular, antrenörler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Amatör Spor Haftası etkinlikleri panel, yılın en’leri ödül töreni ve sportif etkinlikler ile devam edecek.