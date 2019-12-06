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Amanoslar'da EYP patlaması sonucu 2 asker yaralandı

Amanos Dağları'nda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker yaralandı.

Genel 06.12.2019, 14:10
Amanoslar'da EYP patlaması sonucu 2 asker yaralandı
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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesi Amanos Dağları'nda el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 2 asker yaralandı.

Güvenlik güçlerinin Amanos Dağları eteklerindeki arazi arama-tarama faaliyetleri sırasında, PKK terör örgütü mensuplarınca önceden tuzaklandığı belirlenen EYP patladı.

Yaralanan 2 asker, İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burak Milli, Erdal Türkoğlu

#türkiye
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