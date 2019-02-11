'Amacım umut hikayesini anlatmak'

BERLİN (AA) - Türk yönetmen Emin Alper, 69. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) büyük ödül "Altın Ayı" için yarışan filmi "Kız Kardeşler"i tanıttı.

Alper, Berlinale kapsamında düzenlenen basın toplantısına, filmin oyuncuları Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir, Kayhan Açıkgöz, Müfit Kayacan ve Kubilay Tunçer ile katıldı.

Emin Alper, kasabaya besleme olarak verilen ve yıllar sonra köylerine geri dönen kız kardeşlerin hikayesinin anlatıldığı, senaryosunu da kendisinin yazdığı filmde, "beslemelik" olgusundan yola çıktığını söyledi.

Eskiden köylü kadınların şehirdeki zengin ailelere bir tür hizmetçi olarak gittiğini anlatan Alper, bu konuyu her zaman ilginç bulduğunu ifade etti.

"Benim başlıca amacım umut hikayesi anlatmaktır. Daha iyi bir yaşam umuduyla hareket eden insanların hikayesini anlatmak." diyen Alper, aynı zamanda sınıfsal tezatları ve cinsiyet eşitsizliğini aktarmak istediğini kaydetti.

Filme masalımsı bir hava da vermek istediğini söyleyen Alper, bunun için hem 3 kız kardeş hem "Deli Hatice" karakteri hem de madenciler ve eşkıyaları kullandığını anlattı.

Oyuncu Cemre Ebüzziya da rolüne ilişkin bir soru üzerine, rolünün kolay olmadığını ancak senaryonun çok iyi yazıldığını belirtti.

Kız kardeşler arasındaki ilişkiyi yansıtabilmek için öncesinde provalar yaptıklarını dile getiren Ebüzziya, "Aynı evde büyüyorlar. Yaş itibarıyla ve bulundukları konumdan dolayı aralarında çekişmeler var, sevgi var, nefret var. Hepimiz bunu yaşıyoruz. Hem aile içinde hem arkadaşlarımızla. Tüm bunları bir araya getirmeye çalıştık." değerlendirmesinde bulundu.

Helin Kandemir de film sırasında ne yaşadılarsa onu yansıttıklarını vurgulayarak, gerçekçi bir hikayeyi oynadıklarını kaydetti.

"Kız kardeşler" filminin ilk gösterimi bu akşam Berlinale Palast'ta yapılacak.

Öte yandan, Berlinale'den bugün yapılan açıklamada, teknik sorunlardan dolayı yarışma bölümünde yer alan Çinli yönetmen Zhang Yimou'nun "Yi miao zhong" adlı filmin festivalde gösterilemeyeceği belirtildi. Açıklamada, böylelikle 16 filmin "Altın Ayı" için yarışacağı kaydedildi.

Festivalde ödüller 16 Şubat Cumartesi günü sahiplerini bulacak.

Muhabir: Erbil Başay