Altınyıldızlı Öğretmenlerden LGS Değerlendirmesi

Kovid-19 gölgesinde yapılan liselere geçiş sınavı ile ilgili değerlendirme yapan Altınyıldız İlköğretim Kurumu Ortaokul Müdür Yardımcısı Ahmet ÜNAL ‘Okulumuzda ki sınav ortamı sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlanmış, velilerimizin okul bahçesine girişlerine izin verilmemiş, öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde sınavlarına girmeleri için gerekli her şey yapılmıştır. Bu yıl mezun olacak olan 138 öğrencimiz sınava girmiştir. Sınav sonrası öğrencilerimizle yaptığımız görüşmelere göre ise Altınyıldız İlköğretim Kurumu yine Türkiye’nin en başarılı okulları arasında yer alacaktır.’ifadelerine yer verdi.

REHBER ÖĞRETMEN VE PSİKOLOJİK DANIŞMAN ÖMER FARUK KAYA ve TUĞBA ÖZHAN:

ve bizim için ilk kez tecrübe ettiğimiz Kovid-19 gölgesinde öğrencilerimiz son 3 aydır uzaktan eğitimle sınavlarına hazırlandılar. Bu süre içerisinde öğrencilerimiz sosyal yaşamlarından fedakârlık ederek bir disiplin içerisinde sınavlarına hazırlandılar. Velilerimiz sınav sonrası yaz tatili süresinde öğrencilerimizi sosyal faaliyetlere öğrencilerimizi yönlendirmelerini rica ediyoruz. Bu zorlu süreçte akran ilişkilerinden uzak kalmalarından dolayı arkadaşları ile daha çok vakit geçirmeleri ve sosyal yaşamlarını dengelemeleri gerekmektedir.

LGS tarzı seçme sınavları öğrencilerin problem çözme becerileri, zaman yönetimi, sınav ile ilgili endişeler gibi değişkenleri de ölçmektedir. LGS’nin öğrencilerimizin soru çözme sürelerini, soruları anlama ve yorumlamalarını ölçtüğü kadar sınava giren öğrencilerimizin zaman yönetimi yapabilmelerini, sınav anında oluşan düşünce hatalarını ve stres yönetimlerini, dikkat sürelerini de ölçen bir sınav olduğu önceki yıllara ve bu sene gerçekleştirilen sınava bakılarak yordanan bu bilgi gerçekleşmiştir. Öğrencilerimizin bir senelik sınava hazırlanma sürecinde öğrencilerin bahsedilen değişkenlere karşı neler yapmaları gerektiği konusunda öğrencilere ulaştırılan bildirimler, görüşmeler ve seminerlerde verilen bilgiler ışığında öğrencilerin bu süreçte ne kadar iyi hazırlandığı da gözlemlenmiştir. Öğrencilerimizin akademik başarısı dışında sınavın oluşturduğu bazı olumsuz etmenlere(sınav kaygısı, sınav ile ilgili düşünce hataları) karşı öğrencilerimiz psikolojik ve sosyal olarak yapılan çalışmalarla desteklenmiş olup verilen tüm bu bilgiler ışığında sınavda yaşayacakları olumsuzlukları atlatıp rakiplerinin önüne geçmişlerdir.

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİ DERYA ÜNAL ve SAADET ÇİFTÇİ :

Sorular MEB kazanımları doğrultusundadır. Okuma ve anlama ağırlıklı gelen sorularda; yorumlama yapabilen, okumayı seven her öğrenci olumlu sonuçlar alacaktır. Özellikle paragraf ve metin inceleme sorularında seçilen paragrafların geçmiş yıllardaki gibi ağır olmaması paragrafların günlük hayata dair olması, okurken sıkılan öğrencileri bu sıkıntıdan kurtarmıştır. Sözel mantık sorularının 8. sınıf seviyesine uygun bir soruyla sorulması sınavın yaş ve öğrenme seviyesine uygunluğunu kanıtlamıştır. Kısacası okuyan, okuduklarından zevk alan, yorum yapabilen her öğrenci için bu sınav rahat geçmiştir.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK ÖĞRETMENİ MERT MANGÖR ve ALİ ÖZKAL:

Milli Eğitim Bakanlığı’nın sene başında yayımlamış olduğu kazanımlarına ve müfredatına uygundur. Sorular, öğrencilerimizin sorumlu oldukları tüm ünitelerden sorulmuştur. Sorulardaki paragraflar genel olarak MEB’in daha önce yayınlamış olduğu örnek sorulardaki gibi uzundur. Ayrıca paragrafta yer alan cümleler açık ve net biçimde ifade edilmiştir. Sınavda konular arası ilişkilendirmeye dayalı soru da yer almaktadır. Sınavda genel olarak öğrencilerin hem kavram bilgisi düzeyini yoklayıcı hem de bilgilerine dayanarak yorumlama gücünü ölçen sorular sorulmuştur. Zaman bilgisini ölçen kronolojiye dayalı soru sorulmamıştır. Sınav, yeterli bilgi düzeyine sahip, paragrafı sonuna kadar dikkatlice okuyup anahtar kelimeleri fark eden tüm öğrencilerimizin yapabileceği şekilde sorulmuştur.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENİ DURSUN UZ ve SABRİ ELKATMIŞ:

Sorular açık, anlaşılır ve net ifade edilmiştir. Tüm sorular 8. sınıf kazanımlarından oluşmaktadır. Sınavda bilgi ve yorum düzeyinde sorular yer almaktadır. Sorular metinden yola çıkarak, öğrencinin çıkarım yapma becerisini ölçmüştür. Yardımlaşma ve dayanışma, kötü alışkanlıklardan korunma, yanlış kader anlayışı gibi konular günlük hayatla ilişkilendirilerek sorulmuştur.

İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖMER KÖSE ve CABİR ORKAN:

Açık, anlaşılır ve 8. sınıf kazanımlarına uygun sorular sorulmuştur. İngilizce dersi için yayınlanan örnek sorularda olduğu gibi kelime bilgisinin ön planda olduğu bir sınav hazırlanmış olup, kelime çalışmalarını düzenli yapan öğrencilerimizin başarısının kaçınılmaz olduğu bir olduğu sınavdır.

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ SERKAN GÜLER,RUKİYE NUR KARACAN,TAHSİN DEVECİ:

LGS’nin yerleştirme değil, eleme sınavı olduğu gerçeğinden hareketle öğrencilerin matematik dersiyle sıralanacağını söyleyebiliriz. LGS’de matematik soruları kazanımlara uygun, açık bir dille hazırlanmıştır. Birden fazla kazanımın birleşmesi ile oluşan sorular genel olarak öğrencilerin zorlanmasına sebep olmuştur. Güncel hayatla ilişkilendirilmiş, yoruma dayalı, fazla işlem gerektiren ve çeldiriciliği yüksek sorular öğrencilere zaman kontrolü yapmak hususunda zorluk yaşatmıştır.

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ EREN ÖZHAN, HATİCE GELEN ve CEREN SÜT:

LGS’de sayısal bölümü oluşturan fen bilimleri soruları müfredata ve kazanımlara uygundur. Sınavda günlük yaşamdan ve deney düzeneklerinden oluşan sorular dikkat çekmektedir. Sorularda öğrenciden ya verilen deney düzeneğini yorumlaması ya da hipotez için deney düzeneği tasarlaması istenmektedir. Sayısal Bölümü oluşturan matematik sorularının çok zor olması öğrencilerin fen bilimleri sorularına gereken süreyi ayıramamalarına yol açmıştır. Bu durum özellikle süreyi verimli kullanamayan öğrencilerin fen bilimleri sorularında verilen bilgileri eksik okumalarına ya da çeldirici şıklara düşmelerine sebep olmuştur.

İlköğretim Kurumu kurulduğu günden bugüne Ortaöğretime geçiş sınavlarında 61 Türkiye 1.liği elde etmiş ve okul puan ortalamaları ile yıllardır Nevşehir 1.si okul olmuştur.Elde ettiği sınav puan ortalamaları ile akademik olarak,sosyo-kültürel alanlardaki başarıları ve Türkiye’nin en iyi okul kampüslerinden birine sahip olan Eğitim Kurumları öğrencilerine sunduğu mükemmel öğretim imkanları,sosyal yaşam alanlarıyla ‘aklın ve bilimin ışığında’ Türkiye’nin geleceğini yetiştirmeye devam ediyor ve Nevşehir'in ve Türkiye'nin öncü okulu olmaya devam etmektedir.

Mezun ettiği 990 Öğrencisini Fen Lisesine, 665 Öğrencisini Anadolu Lisesine yerleştirmiş olan Altınyıldız İlköğretim Kurumu 2019-2020 LGS'den sonra da yine öğrencilerini Türkiye’nin en çok tercih edilen okullarını kazandırmaya devam edecektir.

Öğretmenlerimize bu değerli yorumlarından dolayı teşekkür ediyoruz.