Altınyıldız Fen Liseliler 2019 Tübitak Bölge Finalisti Oldu

Özel Altınyıldız Fen Lisesi öğrencilerinden Yunus Emre AŞICI ve Melih GÜLTEKİN tarafından hazırlanan,Danışman öğretmenliğini Mahmut Özlü’nün yaptığı Kimya Projesi TÜBİTAK Liselerarası Proje Yarışmalarında Bölge Finalisti olarak Bilim Sergisine davet edildi.

25 -28 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak olan TÜBİTAK Kayseri Bölge Final Sergisinde halka ve jüriye sunum yapacak olan Altınyıldızlılar,

” Nevşehir’i en iyi şekilde temsil edeceğiz.” dediler.

Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Özkan Kılınç ,

”50.si düzenlenecek olan TÜBİTAK Lise Öğrencileri arası Araştırma Projeleri Yarışmasında Bölge Finalisti olan Altınyıldız Eğitim Kurumları Fen ve Anadolu Lisesi önceki yıllarda Türkiye 1.si,Türkiye 4.sü, Bölge 1.,2. ve 3.sü olmuştu.

Altınyıldızlılar, 2011 yılında TÜBİTAK Türkiye 1.liği,2018 yılında TÜBİTAK Türkiye 4.lüğü ve Teşvik Ödülü kazanmıştır.

Her yıl Bölge Sergisinde projelerimizle yer aldık.Bölge dereceleri kazandık.Uluslar arası dereceleri Nevşehir’e getirdik.Bu yıl da gelenek değişmedi.Yine Bölge finalisti olduk.Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.dedi.

Danışman öğretmen Mahmut Özlü,

“Geçen yıllarda Türkiye 1.liği ve Türkiye 4.lüğü kazananAltınyıldız Fen Lisesi projelerine Danışmanlık yapan Özel Altınyıldız Koleji Müdürü Özkan Kılınç’a,bizlere hertürlü desteği veren Genel Müdür Serhat İğdeci’ye,idarecilerimize, öğretmenlerimize,velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederiz.”dedi.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2019, 10:47