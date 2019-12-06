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Altınyıldız Classics'ten "Kosova açılımı"
- Erkek giyim markası Altınyıldız Classics Kosova'nın tarihi şehri Prizren'de ilk mağazasını açtı
Genel 06.12.2019, 10:18
İSTANBUL (AA) - Balkan ülkelerinden Kosova'nın tarihi şehri Prizren'de ilk mağazasını ABI Çarshia AVM'de açan Altınyıldız Classics, yeni konseptiyle 210 metrekarelik alanda hizmet vermeye başladı.
Yurt dışı yatırımlarına devam ettiklerini belirten Altınyıldız Classics Uluslararası Operasyonlar ve Satış Direktörü Osman Çavuşoğlu, "2020 yılında da yurt dışında hızla büyümeye devam edeceğiz. En az 10 yeni mağaza açarak toplamda 30-35 mağaza ile yurt dışındaki müşterilerimize hizmet vermeyi planlıyoruz. Orta ve Doğu Avrupa ile Kuzey Afrika, öncelikli olarak büyümeyi hedeflediğimiz bölgeler arasında yer alıyor." dedi.
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