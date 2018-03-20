Altınsoy, MÜSİAD'ın Dost Meclisi'ne konuk oldu

AKSARAY (AA) - Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Aksaray Şubesi tarafından düzenlenen Dost Meclisi toplantısının bu ay ki konuğu AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy oldu.

Altınsoy, programda MÜSİAD üyelerinin şehre dair plan ve projelerini dinledi.

Amaçlarının birlik ve beraberlik içerisinde Aksaray'ı bulunduğu noktadan daha ileriye taşımak olduğunu ifade eden Altınsoy, bunun için istişare ve fikir alışverişlerini önemsediklerini belirtti.

MÜSİAD Aksaray Şube Başkanı Eyüp Dağdaş ise toplantının, tanışma ve istişare amacı taşıdığını aktararak, katılımcılara teşekkür etti.



