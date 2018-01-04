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Altınovalı kadınlar sanatlarını geliştiriyor

ANKARA (AA) - Altınova Belediyesi ile İlçe Halk Eğitim Merkezinin ortaklaşa açtığı kurslara yoğun ilgi gösteren Altınovalı kadınlar, el becerileriyle birbirinden güzel ürünler ortaya çıkardı.Altınova Peçenek İlkokulunda açılan iğne...

04 Ocak 2018 Perşembe 12:13
Altınovalı kadınlar sanatlarını geliştiriyor
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ANKARA (AA) - Altınova Belediyesi ile İlçe Halk Eğitim Merkezinin ortaklaşa açtığı kurslara yoğun ilgi gösteren Altınovalı kadınlar, el becerileriyle birbirinden güzel ürünler ortaya çıkardı.

Altınova Peçenek İlkokulunda açılan iğne oyası ve tel kırma kursuna katılan kadınlar, ev ekonomisine de katkıda bulunuyor.

Kursta iğne oyası ve tel kırmanın inceliklerini öğrenen kadınlar, bunları kumaşlara yansıtarak ortaya çıkartıkları ürünleri satışa sunuyor.

Zamanı verimli kullanmanın da mutluluğunu yaşayan kadınlar, bu imkanı kendilerine sağlayan yetkililere teşekkür etti.


Anahtar Kelimeler:
Altınovalı HanımlarPursaklar BelediyesiSelçuk Çetin
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