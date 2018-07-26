Altınköy'de hasat başladı

ANKARA (AA) - Altındağ Beşikkaya Mahallesi'ndeki Altınköy Açık Hava Müzesinde "4. Hasat Şenliği" başladı.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin de katıldığı etkinliğe, çok sayıda ziyaretçi yoğun ilgi gösterdi. Tiryaki'nin geleneksel yöntemlerle tırpan bilemesiyle başlayan hasat şenliğinde, daha sonra harmanda ekinlerin tanelerini sapından ayırmak için kullanılan düven yöntemiyle buğdaylar ayıkladı.

Ayıklanan buğdaylar daha sonra atların sırtına yüklenerek su değirmenine götürüldü. Burada elde edilen un, taş fırına getirilerek ekmek yapıldı. Ekmekler şenlik için alana gelen vatandaşlara ikram edildi.

Altındağ Belediye Başkanı Tiryaki, programda yaptığı konuşmada, Altınköy'de geleneksel hale getirdikleri hasat şenliğini bu yıl da düzenlediklerini belirterek, yeni nesillerin yabancı olduğu ve pek fazla bilmediği köylerdeki hasat dönemini bir şenlik havasında gerçekleştirdiklerini söyledi.

Şenliğin her geçen gün zengileştiğini bildiren Tiryaki, "Bu yıl programın ilk günündeyiz. Altınköy Müzesi tamamen ziyarete açılmadı. 350 bin dönüm arazide inşaat devam ediyor. Buna rağmen asgari haftada en az 20 bin kişi geziyor. Altınköy'deki inşaat çalışmaları tamamlandığında yurt içi ve yurt dışından gelecek ziyaretçilerle Ankara'da gezilebilecek bir destinasyon alanı olacağından hiç şüphemiz yok." dedi.

Tiryaki, Altınköy'deki hasat şenliğinin 29 Temmuz Pazar günü sona ereceğini duyurdu.







