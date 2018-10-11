Altındağ'a yeni aile sağlık merkezi ve park

ANKARA (AA) - Altındağ Belediyesince yapımı gerçekleştirilen Karapürçek Aile Sağlığı Merkezi ile Veysel Karani Parkı törenle açıldı.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, törende yaptığı konuşmada, 15 yıl boyunca ortalama 15 günde bir tesisin açılışını yaptıklarını söyledi.

Tiryaki, "Sağlık Bakanlığına 20 aile sağlık merkezi sözünü verdim. Bu söz kapsamında ilçemizde yapmış olduğumuz merkezimizi ve nüfusu gittikçe artan mahallemizde vatandaşlarımızın rahat nefes alabileceği 6 bin metrekarelik üzerine yaptığımız parkımızı da açacağız." dedi.

Törene, Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu, Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Özkan Ünal, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, AK Parti Ankara Milletvekilleri Orhan Yeğin ile Nevzat Ceylan da katıldı.

Karapürçek Mahallesi'ndeki aile sağlığı merkezinin açılışı gerçekleştiren Başkan Tiryaki ve beraberindekiler, daha sonra Veysel Karani Parkı'na geçerek, burayı da vatandaşların hizmetine açtı.