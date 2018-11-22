Altındağ Belediyesinden yeni polis karakolu binası

ANKARA (AA) - Altındağ Belediyesi, Zübeyde Hanım Mahallesi'ne yeni bir polis karakolu inşa etti.

Altındağ Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zübeyde Hanım Mahallesi'nde 4 bin metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen polis karakolu inşaatı tamamlandı.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, gerek kamu hizmetlerini hızlandırmak gerek vatandaşın yaşam kalitesini artırmak amacıyla kamu tesislerini Altındağ'a kazandırmaya devam ettiklerini belirterek, "Yeni karakolumuzun da inşaatı tamamlandı. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Karakolun bodrum katında 2 nezarethane, sorgu odası, ifade odası, teşhis odası, personel odası ve arşiv, zemin katında ise araştırma, kamera, avukat ve ifade alma odaları bulunuyor.

Belediye daha önce Aydınlıkevler, Anafartalar, Karapürçek ve Demirfırka Polis Karakolu binalarını yaparak Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim etmişti.