Altındağ Belediyesinden engelsiz park

ANKARA (AA) - Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Doğan Çağlar Bedensel Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu bahçesine inşa edilen engelsiz parkı hizmete açtı.

Doğan Çağlar Bedensel Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen törende, engelli çocuklardan oluşan mehteran takımı marşlar söyledi, Kafkas halk dansları gösterisi sunuldu. Tekerlekli sandalyede yapılan tango büyük beğeni topladı.

- "Parkı 10 günde tamamladık"

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, göreve geldikten sonra yapılan bir kermeste ailelerin böyle bir parka ihtiyaç olduğunu kendisine ilettiğini anlattı. Bunun üzerine acilen talimat verdiğini belirten Balcı, "10 gün gibi kısa bir sürede bu parkımızı tamamladık. Ve çocuklarımızın hizmetine açtık. Biz çocuklarımızı çok seviyoruz ve onlar için imkanlarımız dahilinde elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Engelli çocukların gözlerindeki ışıltının kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Balcı, "Bu daha başlangıç olacak. Yeni parklar da yapacağız." dedi.

Parkın açılış kurdelesini kesen Balcı, parkta oynayan çocuklarla sohbet etti. Çocukların ve ailelerinin daha çok engelli salıncak olması talebi üzerine Balcı, salıncak sayısının arttırılması talimatı verdi.