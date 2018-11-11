Altın Örümcek'te halkın favorisi Teknosa

İSTANBUL (AA) - Teknosa, Altın Örümcek Web Ödülleri'nde "Perakendecilik & Mağazacılık" kategorisinde halkın oylarıyla birinci seçildi.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, bağımsız web ödülleri organizasyonu Altın Örümcek Web Ödülleri'nde halkın favorileri belli oldu.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, 69 ildeki 207 mağazası ve yenilikçi online alışveriş platformu "teknosa.com" ile yüzlerce projenin yarıştığı Altın Örümcek Web Ödülleri'nde "Perakendecilik & Mağazacılık" kategorisinde "Halkın Favorisi" olmayı başardı.

5-28 Eylül'de "www.altinorumcek.com" üzerinden yapılan halk oylamasında bu yıl 30 bini aşkın tekil kullanıcı 200 binin üzerinde oy kullandı.