"Altın Bebek Dostu İl" çalışmaları ödüllendirildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Sağlık Müdürü Suat Türkoğlu, "Altın Bebek Dostu İl" çalışmalarında emeği geçen personeli teşekkür belgesiyle ödüllendirdi.

"Altın Bebek Dostu İl" çalışmalarında emeği geçen personelin ödüllendirilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğünde tören düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Türkoğlu, Kırşehir'in 2014 yılından itibaren "Altın Bebek Dostu" çalışmaları yapıldığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından geçen ekim ayında "Altın Bebek Dostu İl Plaketi" verildiğini belirterek, bu başarıda emeği geçen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Aslıhan Kılıç, Sağlıklı Yaşam Merkezi anne sütü ve emzirme il eğitimcileri ebe Yaşar Eroğlu ve ebe Semiha Türkmen'e teşekkür belgesi takdim etti.