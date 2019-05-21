Alternatif Menkul, Alternatif Yatırım ismini aldı

İSTANBUL (AA) - Alternatif Menkul, geniş yetkili aracı kurum statüsüne geçerek, portföy ve yurt dışında işlem aracılığı faaliyetlerinde bulunmak üzere Alternatif Yatırım ismini aldı.



Alternatif Bank açıklamasına göre, bankanın iştiraklerinden Alternatif Menkul, geniş yetkili aracı kurum statüsüne geçerek, portföy ve yurt dışında işlem aracılığı faaliyetlerinde bulunmak amacıyla Alternatif Yatırım ismini aldı.



Alternatif Yatırım, terzi işi yatırım danışmanlığı hizmetleri ve kişiye özel tasarlanmış zengin içerikli ürünler sunmanın yanı sıra başta Katar olmak üzere uluslararası yatırımlarda köprü görevi üstlenmeye devam edecek.



Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, Alternatif Yatırım’ın bu değişimle beraber ‘danışman bankacılık’ anlayışlarını destekleyen tamamlayıcı özelliğiyle, grubun içerisinde önemli bir kurum olarak değer oluşturmaya devam edeceğini dile getirdi.



Gür, "Terzi usulü sunduğumuz hizmetlerimizi, yetkin ekiplerimiz ve kurumsal yönetişim ilkeleriyle desteklenen iş yapış prensibimizle farklı bir boyuta taşıyacağız. Alternatif Yatırım'la aramızdaki sinerjinin güçlenmesiyle beraber kurumsal ve bireysel müşterilerimizin yatırım ve sermaye piyasalarındaki çok önemli ihtiyaçlarını karşılayarak, özel çözümler üretmeye odaklanacağız." ifadelerini kullandı.







- "Katma değer yaratmaya devam edeceğiz"







Alternatif Yatırım Genel Müdürü Attila Penbeci ise Alternatif Yatırım’ın kurumsal finansman, yatırım bankacılığı, yatırım danışmanlığı, bireysel portföy yönetimi, sermaye piyasalarında aracılık ve saklama hizmetleri sunarken, Türkiye’ye yapılan yatırımlarda sektörünün en köklü ve tecrübeli aracı kurumlardan biri olarak etkin rol aldığını dile getirdi.



Penbeci, "Hissedarımız Commercial Bank ile birlikte Katar-Türkiye arasındaki karşılıklı yatırımların geliştirilmesinde üstlendiğimiz köprü göreviyle de potansiyel iş fırsatlarını Türk şirketlerine aktarmak, yeni ortaklıklar kurulmasına ön ayak olmak ve iki ülkenin yatırım stratejilerine uygun işlemler gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda nisan ayında Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile birlikte Türk girişim sermayesi fonlarını Doha’da Katarlı yatırımcılar ile bir araya getirdiğimiz bir etkinliğe de imza attık." ifadelerini kullandı.



Yurt içinde şirketlerin yabancı para pozisyonlarıyla ilgili koruma (hedging) işlemlerini Türk sermaye piyasalarında aktif olarak gerçekleştirmelerini desteklemenin de önem verdikleri konular arasında yer aldığını belirten Penbeci, şunları kaydetti:



"Bu alanda şirketlere sunduğumuz yatırım danışmanlığı hizmetimizle, koruma stratejilerinin daha verimli gerçekleşmesini ve maliyetlerin düşmesini sağlıyoruz. Bireysel yatırımcılar için de her bireyin beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik terzi usulü çözümlerimizi sadelik ve yüksek katma değer içeren ‘kişiye özel yatırım danışmanlığı hizmetimiz’ ile sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde de yerli ve yabancı olmak üzere, kurumsal, tüzel ve nitelikli yatırımcıları kapsayan geniş bir yatırımcı segmentine, özel tasarlanmış zengin içerikli ürünlerimiz ve hizmetlerimizle katma değer yaratmaya devam edeceğiz."

