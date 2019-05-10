Alternatif Bank'a EBRD'den iki yıl üst üste birincilik ödülü

İSTANBUL (AA) - Alternatif Bank, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) "Dış Ticaret Finansman Programı" kapsamında "Türkiye’nin En Aktif Kullanıcısı" ödülünü aldı.

Alternatif Bank'tan yapılan açıklamaya göre, EBRD'nin programına 2017 yılında 50 milyon dolar limitle dâhil olan Alternatif Bank, söz konusu miktarı hızlı ve efektif bir şekilde kullanarak limitin kısa sürede iki katına yükseltilmesini sağladı.

Şubat 2018’de 100 milyon dolara yükseltilen limiti yine dört ay gibi kısa sürede başarılı bir şekilde kullanarak iki yıl üst üste bu ödülün sahibi oldu.

Alternatif Bank’ın ödülünü, Bosna Hersek’te düzenlenen ve 52 ülkeden 150 kurumu temsilen 250’nin üzerinde katılımcıyla gerçekleşen törende, Alternatif Bank Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Şakir Sömek ve Finansal Kurumlar Müdürü Ahmet Kınalısoy aldı.





- "Reel sektöre sağlayacağımız kaynak ve destekler devam edecek"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, banka olarak milletler üstü kurumlarla ilişkilere büyük önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

" EBRD ile üç yıl önce başlayan işbirliğimiz her geçen yıl güçlenerek devam ediyor. Alternatif Bank’a verilen Türkiye’nin En Aktif Kullanıcısı ödülü bizi onurlandırmanın yanı sıra EBRD ile ilişkilerimizin güçlü seviyesini göstermesi açısından da ayrı bir anlam taşıyor. Aynı zamanda Bankamızın sergilediği başarılı performansla, dış ticaret alanındaki etkinliğini ve dış ticaretin finansmanına verdiği önemi de teyit ediyor. Banka olarak 'danışman ve basiretli bankacılık' anlayışımızla reel sektöre sağlayacağımız kaynak ve destekler devam edecek."

Alternatif Bank Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Şakir Sömek ise "EBRD’nin bankamıza tahsis ettiği limiti kısa sürede iki katına yükseltmesi ve bizi iki yıl üst üste en aktif kullanıcı ödülüne layık görmesi, sergilediğimiz başarıyı taçlandırması açısından önem arz ediyor. EBRD’nin programı, dış ticaret finansmanında penetrasyonumuzun artmasında ve özellikle yeni müşteri kazanımında Bankamıza önemli destekler sağladı." ifadelerini kullandı.

