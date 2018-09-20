Altay'dan Ilgın ilçesine ziyaret

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ilgın ilçesinde tamamlanmış ve yapımı devam eden projeleri inceledi.

Altay, Ilgın Şehit Ali Gümüş İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek burada yeni yapılan halı sahanın ilk futbol maçına katıldı.

Öğrencilere yerli ürünler kullanması konusunda tavsiyelerde bulunan Altay, şunları kaydetti:

"Çok fazla ithal ürün kullanıyoruz. İçinde yaşamış olduğumuz bu durum vesilesiyle yerli üretime hızlı bir geçiş yapmamız lazım ve sizlerde bu geçişe yardımcı ve destek olmanız gerekiyor. Çünkü bizler geleceğin Türkiye'sini sizler için inşa etmeye çalışıyoruz."

Altay'a ziyaret esnasında eşlik eden Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan ise ziyaretten memnun kaldıklarını söyledi.

Altay, daha sonra Ilgın'daki diğer projelerde incelemelerde bulundu.



