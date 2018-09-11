Alphabet'in Türkiye operasyonları Hedef Filo'ya emanet

İSTANBUL (AA) - Filo kiralama sektöründe 15. yılını kutlayan Hedef Filo, BMW bünyesinde faaliyet gösteren Alman filo kiralama şirketi Alphabet ile anlaşmaya vardı.

Hedef Filo tarafından yapılan açıklamaya göre, Avrupa, Avustralya ve Çin başta olmak üzere 24 ülkede mobilite adına önemli adımlar atan ve portföyünde 680 binden fazla araç bulunan BMW'nin filo kiralama şirketi Alphabet, Türkiye partneri olarak Hedef Filo ile anlaştı.

Yapılan partnerlik anlaşması ile Alphabet'in Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası müşterilerinin filo kiralama operasyonu Hedef Filo tarafından yürütülecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hedef Filo Yönetim Kurulu Üyesi Ersan Öztürk, filo kiralama sektörünün Türk otomotiv pazarının lokomotifi haline geldiğini belirterek, "Sektörün zor bir dönemden geçtiği doğru, ancak iyi yönetilen güçlü firmaların, doğru stratejilerle bu günlerden daha da büyüyerek çıkacağı kanaatindeyiz. Sektörde hala büyük bir talep var. Alphabet'in, Türkiye'deki bütün operasyonunu bize emanet etmesinden ve iki ülke arasında güzel bir iş birliği kurulmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.