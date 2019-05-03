Alonso, motorsporları macerasına farklı disiplinlerde devam edecek

İSTANBUL (AA) - Toyota’nın Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda (WEC) yarışan takımı Toyota Gazoo Racing ile Le Mans 24 Saat dahil olmak üzere birçok zafere ve pole imza atan Fernando Alonso, koltuğunu gelecek sezondan itibaren bir başka WEC şampiyonu ve eski F1 pilotu olan Brendon Hartley’e bırakacak.



Toyota açıklamasına göre, iki kez Formula 1 Dünya Şampiyonu olan Fernando Alonso, Toyota Gazoo Racing çatısı altında farklı motorsporları serilerinde yarışmaya devam edecek. Alonso, Toyota’nın WEC yarış aracı TS050 Hybrid ile son olarak 5 Mayıs’ta Belçika’daki Spa-Francorchamps 6 Saat ve 14 Haziran’da Fransa’daki Le Mans 24 Saat yarışlarına çıkacak.



1 Eylül’de Silverstone’da başlayıp, 14 Haziran 2020’de tamamlanacak yeni WEC sezonunda Toyota’nın kadrosu ise, Brendon Hartley’in yanı sıra Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez, Sebastien Buemi ve Kazuki Nakajima’dan oluşacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota WEC Takım Başkanı Hisatake Murata, Fernando Alonso’ya katkıları ve yaşattığı unutulmaz başarıları için teşekkür etti.







- "Toyota Gazoo Racing ile keşfedilecek birçok ilginç fırsat var"





Hisatake Murata, "Fernando, Toyota’nın motorsporları tarihine adını yazdırarak önemli başarılara imza attı. Kazanma isteğiyle hayallerini takip etmesi gerçekten çok etkileyici. Onunla son iki WEC yarışında mücadele etmenin tadını çıkarıp, Le Mans ve WEC şampiyonluklarını alma hedefinde olacağız." ifadelerini kullandı.



Fernando Alonso ise Toyota Gazoo Racing takımı ile birlikte WEC yarışlarından keyif aldığını ve yeni bir maceranın başladığını belirterek, "Le Mans’ı kazanmak 'Üçlü Taç' hedefimdeki en önemli başarılarımdan biriydi. Bu galibiyeti her zaman bir takım olarak kazandığımızı hatırlayacağım. Şimdi ise yeni mücadelelere girme zamanı ve Toyota Gazoo Racing ile keşfedilecek birçok ilginç fırsat var. Önümüzde şu an iki önemli WEC yarışı bulunuyor ve onları kazanmak adına sonuna kadar zorlayacağım." değerlendirmesinde bulundu.

