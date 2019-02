Alo Fetva Hattı'na Ankara'dan 120 bin çağrı

ANKARA (AA) - SEFA ŞAHİN - Ankara Müftülüğünce oluşturulan "Alo 190 Dini Soruları Cevaplandırma Hattı'nda, geçen yıl 120 bin çağrıya cevap verildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Müftülüğünce oluşturulan fetva hattında, topluma sahih dini bilginin ulaştırılması amacıyla geçen yıl vatandaşlardan gelen çok sayıda soruya cevap verildi.

Vatandaşlar din görevlilerine, ibadet başta olmak üzere nikah, boşanma, maddiyat, borç, bankayla ilgili işlemlerle sanal para gibi konulara ilişkin sorular yöneltti.

Ayrıca medyada yer alan İslam'da Kur'an ve sünnetin yerine ilişkin tartışmalardan etkilenen vatandaşlar da konu hakkında merak ettiklerini sordu.



Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, yaptığı açıklamada, müftülükçe başta fetva hattı olmak üzere kapsamlı bir din hizmeti verdiklerini belirterek, yurt dışı ve diğer illerden arayanların da müftülüğün fetva hattına ulaşabildiğini söyledi.

- "Boşanacak ailelerle yüz yüze görüşüyoruz"

Fetvaların internet ortamında kayıt altına alındığını aktaran Sönmezoğlu, boşanmayla ilgili soruların cevaplandırılmasının yanı sıra ailelerle müftülük ile aile ve dini rehberlik bürolarında yüz yüze görüşerek, barış yoluna gidilmesini sağladıklarını söyledi.

Ülke gündeminin vatandaşların merakını ve sorularını etkilediğine dikkati çeken Sönmezoğlu, "Maalesef son zamanlarda gerek faiz gerek diğer parasal işlem yapan firmalarla ilgili sorular gerçekten çoğalmıştır. Burada aslolan helal kazançtır. Faizin her türlüsü haramdır. Emek sarf edilmeden, herhangi bir gayrete girilmeden elde edilen kazançlar da tabii haramdır." ifadelerini kullandı.

- Kur'an ve sünnete yönelik tartışmalar

Sönmezoğlu, Türkiye'de yıllardan beri İslam'da Kur'an ve sünnetin yerine yönelik ciddi tartışmaların yaşandığını ve bu tartışmalardan vatandaşların etkilendiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Özellikle 'Teravih namazı vardı, yoktu, sünnetti, değildi' gibi söylemler var. Maalesef bunu söyleyenler başarılı olmuşlardır. Teravih namazlarında belli bir seviyede kaybımız var ama vatandaşlarımızdan istirhamım Kur'an-ı Kerim'de, Hz. Muhammed'in uygulaması, tavsiyeleri ve emirlerinde olan bir şeyi Müslüman olarak uygulamalıyız. Hz. Peygamberimiz sünnetleri, teravihi kılmıştır ve kıldırmıştır. Hz. Ömer bunu tam bir şekil haline getirmiştir. Bizim de boynumuzun borcudur, buna uymak zorundayız. Vatandaşlarımız bu tartışmalardan ister istemez etkileniyor. Şunu unutmamak gerekiyor, dinimizin temel kaynağı Kur'an ve sünnettir."

Fetva hattının zaman zaman gereksiz yere meşgul edildiğini ve vatandaşların, kimsenin kul hakkına girmemesi için gayret göstermesi gerektiğini dile getiren Sönmezoğlu, "Fetva hattımızda geçen yıl vatandaşlardan gelen 120 bin çağrıya cevap verildi. Vatandaşlar din görevlilerine, ibadet başta olmak üzere gündeme dair birçok soru yöneltti. Diyanetin her mahallede cami ve Kur'an kursu var. Dolayısıyla bizim her yerde imamımız var. Onlar bizim birer kolumuzdur. Vatandaşlarımız buralardan destek alsınlar, her türlü desteği vermeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.