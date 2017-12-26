"Alo 153 Mavi Masa"ya yoğun ilgi

ANKARA (AA) - Ankaralıların şikayet ve isteklerini aktardığı "Alo 153 Mavi Masa" birimi, bu yıl 1,5 milyon Başkentlinin sorununun çözümüne aracılık etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentsel sorunların iletildiği Mavi Masa'ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kent yaşamıyla ilgili her türlü görüş ve talebin alındığı, cevaplandırıldığı, çözüme kavuşturulduğu Mavi Masa, 100'ün üzerinde uzman personeli ve günlük ortalama 7 bine ulaşan çağrı kaydıyla hizmet veriyor.

Yüz yüze ve telefon görüşmelerinin yapılabildiği Mavi Masa'ya sosyal medya, e-posta ve e-devlet uygulamalarıyla da ulaşılabiliyor.

Mavi Masa çatısı altında ASKİ, ambulans, cenaze gibi hizmet birimlerine ilişkin çağrılar da çözüme kavuşturuluyor.

Bu yıl 1,5 milyon Ankaralının çağrısına cevap verilen Mavi Masa'ya, son bir aydaki gelen çağrıların büyük çoğunluğunu ise Belediye Başkanı Mustafa Tuna'ya tebrik ve 24 saat kesintisiz ulaşım için teşekkür mesajları oluşturdu.