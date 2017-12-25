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Almanya'dan Türkiye'ye tatil talebinde artış

Alman Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Fiebig, “Alman tur operatörleri, Türkiye’ye dönük tatil talebinde yeniden artış olduğunu bildiriyorlar." dedi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 12:58
Almanya'dan Türkiye'ye tatil talebinde artış
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BERLİN (AA) - Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, Alman tur operatörlerinin Türkiye’de tatil taleplerinin yeniden arttığını söyledi.

Fiebig, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alman tur operatörlerinin 2017’de Türkiye’de özellikle son dakika rezervasyonlarının arttığını bildirdiklerini belirterek, "Türkiye’nin yaz ve sonbaharda güçlü bir son dakika rezervasyon etkisi gördüğü kesinlikle doğrudur.” ifadelerini kullandı.

Artışın çok iyi fiyat-performans ilişkisinden ve kapasitelerin mevcudiyetinden kaynaklandığını dile getiren Fiebig, "Türkiye, her zevke uygun inanılmaz çeşitlilik sunuyor." dedi.

Türkiye’de, güneş, plaj, güzel otel tesislerinin yanı sıra birçok kültürel unsur ile bisiklet turları ve doğa yürüyüşlerinin yapılabileceği iç bölgelerin bulunduğuna işaret eden Fiebig, Türkiye’deki mükemmel fiyat-performans ilişkisinin sadece aileleri ikna eden durum olmadığını vurguladı.

Fiebig, Türkiye'nin hepsi dahil (All-Inclusive) tekliflerle de puan aldığını sözlerine ekledi.

Muhabir: Erbil Başay

Anahtar Kelimeler:
Alman Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Norbert FiebigAlman TaticilerEkonomiTürkiye
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