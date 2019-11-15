Son Dakika

Almanya'dan en az 270 terörist PKK/YPG saflarına katıldı

Almanya'dan 2013'ten bu yana terör örgütü PKK/YPG saflarına katılmak için en az 270 teröristin ayrıldığı açıklandı.

Genel 15.11.2019, 20:34
Almanya'dan en az 270 terörist PKK/YPG saflarına katıldı
banner230

BERLİN (AA) - Anayasayı Koruma Teşkilatınca hazırlanan analizde, PKK/YPG saflarında yer almak için 2013'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısının en az 270 olduğu, bunlardan en az 22'sinin bölgedeki çatışmalarda hayatını kaybettiği belirtildi.

Çeşitli terörle mücadele operasyonlarında etkisiz hale getirilenler arasında Şiyar Gabar kod adlı Jakob Riemer, Sara Dorşin kod adlı Sarah Handelmann, Bager Nujiyan kod adlı Michael Panser de bulunuyor.

Analizde, PKK'nın 2002'den bu yana yasaklı terör örgütleri arasında yer aldığı da hatırlatıldı.

#dünya
Yorumlar (0)
banner287
banner269
Namaz Vakti 15 Kasım 2019
İmsak 05:52
Güneş 07:17
Öğle 12:31
İkindi 15:11
Akşam 17:35
Yatsı 18:55

Gelişmelerden Haberdar Olun

@