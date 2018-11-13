Almanya'dan Çin'e tartışmalı eğitim kampları tepkisi

PEKİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "mesleki eğitim merkezleri" ya da "yeniden eğitim merkezleri" adı altında kurulan tartışmalı eğitim kamplarına yönelik, "Yeniden eğitim kamplarını kabul edemeyiz." dedi.

Resmi temasları kapsamında Çin'in başkenti Pekin'de bulunan Bakan Maas, Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi ile Diaoyütay Devlet Konukevi'nde "Çin-Almanya Diplomasi ve Güvenlik Stratejisi Diyaloğu" toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda Çin ve Almanya'nın ikili ilişkileri ve çeşitli alanlardaki iş birliklerinde olumlu gelişme kaydedildiği değerlendirilerek, kapsamlı stratejik iş birliğinin derinleştirilmesi, çok taraflılık ve küresel serbest ticaret sisteminin korumasına bağlı kalınması gerektiği kaydedildi.

Vang ve Maas, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Çin'e Sincan'daki eğitim kampları konusunda şeffaflık çağrısı yaparak, "Yeniden eğitim kamplarını kabul edemeyiz." diye konuştu. Maas, orada olanları düzgün bir şekilde yargılayabilmek için şeffaflığa ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang'dan "Çin'in iç işleri" açıklaması

Çin Dışişleri Bakanı Vang da Sincan'ın Çin'in iç işleri olduğunu belirterek, yerel hükümetin aşırıcılığın yayılmasını önlenmesi ve sosyal istikrarın sağlanması yönünde çaba sarf ettiğini ileri sürdü. Vang, dünyanın bunu anlamasını ve desteklemesini umduklarını ifade etti.

Bölgedeki eğitim kamplarına yönelik iddiaları "İnanılmaması gereken söylenti ve dedikodu" olarak nitelendiren Vang, Sincan'daki durumu bazı örgütlerin veya kişilerin değil en iyi o bölgenin yerel hükümetinin anlayacağını savundu.

Bakan Vang, Sincan bölgesinde harcanan çabaların küresel terörle mücadelenin önemli bir parçası olduğunu iddia etti.

Muhabir: Fuat Kabakcı