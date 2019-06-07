Almanya'da sanayi üretimi nisanda düştü

BERLİN (AA) - Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, mart ayına kıyasla yüzde 1,9 geriledi.

Sanayi üretimi, Nisan 2018’e göre ise yüzde 1,8 azaldı. Yüzde 0,5 artış olarak açıklanan mart ayı verisi, teyit edildi. Piyasalar tarafından, ülkede sanayi üretiminin nisanda aylık yüzde 0,4 düşmesi bekleniyordu. Böylece, ülkede sanayi üretiminin nisanda beklenenden çok daha fazla düşüş göstermesi, Avrupa'nın lokomotif ekonomisinde yavaşlama korkularını yeniden artırdı.

Veriler, ülkede martta önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 2,5 azaldığını da ortaya koydu.

Söz konusu dönemde sanayi üretimi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 3,3, tüketim malları üretimi yüzde 0,8 düştü. Sanayi dışında, enerji üretimi seviyesinde bir önceki aya göre yüzde 1, düşüş kaydederken, inşaatta yüzde 0,2 artış görüldü.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, otomotiv sektörünün üretiminde mart ve nisan döneminde, ocak ve şubat dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 1,9’lık bir düşüş görüldüğü belirtildi.

Üretim sektörünün aldığı siparişlerde bu yılın başından beri yavaşlama görüldüğünü hatırlatan bakanlık. bu nedenle, ülkede sanayi üretiminin gelecek aylarda yavaş seyretmesinin beklendiğini bildirdi.

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, Almanya'nın nisan ayı sanayi üretimine ilişkin değerlendirmesinde, nisanda sanayi üretimdeki yüzde 1,9 düşüşün, mart ayındaki yüzde 0,5’lik yükselişin ardından geldiğini hatırlattı.

Bununda Alman endüstrisi için ikinci çeyreğe hayal kırıklığı ile başlamak anlamına geldiğini ifade eden Brzeski, "ülkede hem sanayi üretimi hem de ticaret, nisan ayında düştü. Bu da Avro Bölgesinin en büyük ekonomisinin yılın ilk çeyreğindeki büyüme hızını koruyamayacağına dair en son kaygıları artırdı." ifadesini kullandı.

Brzeski, küresel ticaret gerilimleri ile ülkedeki otomotiv ve kimya endüstrisindeki geçici problemlerin izlerini Alman sanayi üretiminde bıraktığını belirterek, “Tek seferlik faktörler (otomotiv sektörü yeni emisyon standartları gibi) şimdiye kadar ortadan kalkmış ve geçici pozitiflere dönmüş olmalıydı. Nisan ayı verilerinde mevsimsel etkilerin etkisi kısmen olabilir. Ancak, Alman ekonomisinin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yeni endişelerini haklı çıkaracak şekilde bu yılın ikinci çeyreğine yönelik hayal kırıklığı oluşturan bir başlangıcı olduğu konusunda hiçbir şüphe yok. Şimdi durgun bir ekonomik döneme geri dönüşü engellemek için Mayıs ve Haziran aylarında daha güçlü bir yurt içi talebe ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya ekonomisi, bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 genişlemişti. Ülkede hükümetin resmi büyüme beklentisi bu yıl için aşağı yönlü revize edilerek yüzde 0,5 olarak açıklanmıştı.

Almanya'nın ihracatı nisanda düştü

Almanya'da mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,7, ithalat da yüzde 1,3 düştü.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat nisanda bir önceki aya göre yüzde 3,7, ithalat da yüzde 1,3 geriledi.

Geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 0,5 düşerken, ithalat ise yüzde 2,1 arttı.

Analistler nisanda ihracatın yüzde 0,9 düşeceği tahmininde bulunmuştu.

Ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat bu yılın nisan ayında 108,7 milyar avro, ithalat 91,7 milyar avro oldu. Mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış dış ticaret fazlası 17 milyar avro olarak gerçekleşti.

Arındırılmamış rakamlara göre ele alındığında, nisanda 109,7 milyar avroluk ihracat, 91,7 milyar avroluk da ithalat yapıldı. Böylece Almanya, nisanda arındırılmamış rakamlarla 17,9 milyar avro dış ticaret fazlası verdi. Dış ticaret fazlası geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 azaldı. Nisan 2018’de dış ticaret fazlası 20,4 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.

Almanya'nın nisanda yaptığı ihracatın 63,8 milyar avrosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine olurken, ithalatın 53,1 milyar avroluk kısmı AB’den geldi. Geçen yılın aynı ayına göre AB ülkelerine yapılan ihracatta yüzde 3,5 azalış yaşanırken, bu ülkelerden yapılan ithalatta yüzde 1,9 artış oldu.

AB dışında kalan ülkelere de 45,8 milyar avroluk ihracat, 38,6 milyar avroluk da ithalat gerçekleştirildi. Ülkenin bu kategorideki ihracatı 2018’nin nisan ayına kıyasla yüzde 4, ithalatı yüzde 2,4 artış kaydetti.

5 ayda 73 milyar avro ticaret fazlası

Ülkenin bu yılın ocak-nisan dönemindeki toplam ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 artarak 445,8 milyar avroya yükselirken, ithalatı da yüzde 4,2 artarak yaklaşık 373 milyar avroya ulaştı.

Böylece ülkenin ticaret fazlası bu yılın ilk beş ayında 73 milyar avro oldu.

Cari işlemler fazlası 22,6 milyar avro

Öte yandan, Almanya'nın nisanda cari işlemler fazlası 2018'in aynı ayına göre 100 milyon avro azalarak 22,6 milyar avro olarak gerçekleşti.

Geçen yılın nisan ayında cari fazla 22,7 milyar avroda kalmıştı.

Küresel ticaret ihtilafları ve Brexit ihracata dayalı Almanya ekonomisini etkilemeye devam ediyor. Geçen yıl ekonomi yüzde 1,4 büyürken, Alman hükümeti ve Avrupa Birliği Komisyonu bu yıl büyümenin yüzde 0,5’te kalmasını bekliyor.