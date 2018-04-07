Almanya'da kamyonet yayaların arasına daldı: 4 ölü

BERLİN (AA) - Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü Alman Haber Ajansı’na (DPA) yaptığı açıklamada, bir aracın yayaların arasına dalması sonucu 4 kişinin öldüğünü belirtti.

Açıklamada, ölenlerin arasında araç sürücüsünün de bulunduğu kaydedildi.

Münster polis sözcüsü Andreas Bode ise gazetecilere yaptığı açıklamada, araç sürücüsünün olayın ardından intihar ettiğini söyledi.

6’sı ağır 20 yaralı var

Şu an 6’sı ağır 20 yaralının bulunduğunu da ifade eden Bode, olayın bir saldırı olup olmadığını söylemenin henüz çok erken olduğunu kaydetti.

Bode, olaydan sonra iki kişinin araçtan atlayıp kaçtıkları yönündeki söylentilerin incelenmesi gerektiğini aktardı.

Sürücünün Alman olduğu iddiası

Ülke medyasında çıkan haberlerde ise sürücünün psikolojik sorunları olan bir Alman olduğu ileri sürüldü.

İddialar arasında aracın Alman saldırganın üzerine kayıtlı olduğu ve polisin evinde patlayıcı madde araması yaptığı da yer aldı.

Münster polisi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, insanların şehir merkezinden uzak durmaları ve ambulanslar için yolların açık tutulması çağrısında bulundu.

Sosyal medya üzerinden farklı spekülasyonların yayılmaması istenen açıklamada, olay yerinden fotoğrafların paylaşılmaması istendi.

Muhabir: Erbil Başay