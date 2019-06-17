Almanya'da ilk kez vatandaş olmayan aday büyükşehir belediye başkanı oldu

BERLİN (AA) - Almanya'nın Rostock Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte dün düzenlenen ikinci tur belediye başkanı seçiminde, geçici sonuçlara göre, sadece Danimarka vatandaşlığına sahip bağımsız aday Claus Ruhe Madsen, oyların yüzde 57,1’ini alarak belediye başkanı oldu.
Bu sonuçla Almanya’da ilk kez Alman vatandaşlığına sahip olmayan bir kişi belediye başkanı seçilmiş oldu.
Madsen'in rakibi Sol Partinin adayı Steffen Bockhahn ise oyların yüzde 42,9'unu aldı.
Almanya’da Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkenin vatandaşlığına sahip olanlar ile ülkede ikamet edenler belediye başkanlığı için aday olabiliyor.
Muhabir: Erbil Başay