Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye'ye geliyor

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 5-6 Eylül 2018 tarihlerinde Türkiye'de bulunacak.

Çalışma ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek Maas'ın ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım tarafından kabul edilmesi öngörülüyor.

Türkiye'nin AB süreci ele alınacak

Maas'ın Türkiye'de yapacağı görüşmelerde Türkiye-Almanya ikili ilişkileri, Türkiye'nin AB süreci ile güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

Maas, ayrıca İstanbul’daki Alman Lisesi’nin 150. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle 2018-2019 eğitim-öğretim yılı açılışına katılacak. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da açılışa iştirak edecek.

Muhabir: Sümeyye Özer