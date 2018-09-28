Almanya Başbakanı Merkel: İstikrarlı ve büyüyen bir Türkiye istiyoruz

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlendiği ortak basın toplantısında kapsamlı bir ikili görüşme gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Türkiye ile Almanya arasındaki tartışmalı hususların yanısıra ortak konuları da görüşme imkanı bulduğunu kaydeden Merkel, Türkiye'nin Almanya ile yüzyıllardır süre gelen bir ilişkiye sahip olduğunu hatırlattı.

"Camilere saldırılar kabul edilemez"

Merkel, Almanya ile Türkiye arasında birçok ortak işbirliği alanı olduğunu belirterek, bunların arasında terörle mücadele, Suriye ve göçün ön plana çıktığını ifade etti.

Almanya'da yıllardır yaşayan milyonlarca Türk’ün ikili ilişkileri özel kıldığına işaret eden Merkel, Türklerin Almanya'nın bir parçası olduğunu kaydetti.

Almanya'daki Türklere kültürel bağlarını pekiştirmek amacıyla daha fazla imkan tanınması gerektiğini belirten Merkel, Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğini kaydederek, ''Ben bu nedenle görüşülmesi, konuşulması taraftarıyım.'' dedi.

Merkel, son yıllarda artan cami saldırılarına da değinerek ''Camilere saldırılar kabul edilemez'' vurgusunu yaptı.

Solingen kundaklamasının 25. yıldönümünde bizzat orada olduğunu anımsatan Merkel, "NSU cinayetlerinin acısının dinmediğini ve bu güveni tekrar inşa etmek için uzun bir yolumuz olduğununun farkındayım." diye konuştu.

"Ekonomik olarak istikrarlı ve büyüyen Türkiye istiyoruz"

Merkel, Türkiye'deki ekonomik gelişmelere ilişkin olarak ise, ''Almanya, ekonomik olarak istikrarlı bir Türkiye istiyor. Ekonomik olarak kalıcı büyüyen bir Türkiye istiyoruz.''' dedi.

İkili görüşmede ekonomik alanda işbirliğini ele aldıklarını dile getiren Merkel, ekim ayında Ekonomi Bakanı Peter Altmaier'in kalabalık bir heyetle Türkiye’ye giderek 2. Türk-Almanya Enerji Forumu'na katılacağını duyurdu.

Türkiye'nin göç konusunda olağanüstü bir performans gösterdiğini vurgulayan Merkel, ''Türkiye 3 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği konusunda harikulade bir iş yapıyor." dedi.

Merkel, görüşmede Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin de gündeme geldiğini kaydederek, "AB’nin mülteciler için vaat ettiği parayı artık daha fazla bürokrasi olmadan ödemesi için aracı olacağız." açıklamasında bulundu.

Görüşmede aynı zamanda Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşlarının durumunu de ele aldıklarını aktaran Merkel, bu konuda ilerleme kaydedilmesi yönündeki talebini dile getirdiğini söyledi.

İdlib için dörtlü zirve

Erdoğan ile İdlib konusunu ele aldıklarını kaydeden Merkel, yarın gerçekleşecek kahvaltılı toplantıda da bu konuyu tekrar görüşeceklerini belirtti.

İdlib'te kırılgan bir durum olduğunu kaydeden Merkel, ''Suriye konusunda Türk, Rus, Fransız devlet başkanları ve benim katılacağım dörtlü zirvenin ekim ayında yapılabilmesi için çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

PKK ve FETÖ'nün faaliyetleri

Alman Şansölye, ''Türkiye ile terörle mücadele alanındaki işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz, içişleri bakanlıklarımız arasındaki temaslar canlandırılacak'' dedi.

Angela Merkel, terör örgütleriyle ilgili bir soruya cevabında PKK'nın Almanya'da tüm faaliyetlerinin yasaklandığını savundu.

FETÖ konusunda Türkiyenin savlarını ciddiye aldıklarını vurgulayan Merkelşunları kaydetti:

''Bu konuda daha çok bulgu ve kanıta ihtiyacımız var. Almanya'da aranan bazı kişiler mevcut. Bazı vakalarda başarılı olamadık. Bazı kişilerin burada olup olmadığını ise bilmiyoruz.'' diye konuştu.

Almanya'nın Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişimini şiddetle kınadığının altını çizen Merkel, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

''Darbe konusuna gelince. Kesinlikle bu darbeyi şiddetle kınıyoruz. Bu çok net. Kendim bizzat Türkiye’ye gittim. Türkiye'de TBMM’deki hasarı gördüm. 200’den fazla insanın hayatını kaybettiğini biliyorum. Bu hiç bir şekilde kabul edilemez. Bu darbenin sebebiyle ilgili daha çok bilgi edinmek için karşılıklı temaslarımızı sürdürüyoruz. Türkiye’nin tutumunu biliyoruz. Ama örneğin, Gülen hareketini gerçekten PKK ile aynı seviyede değerlendirmemiz için daha fazla bilgiye ihtiyacımız var."