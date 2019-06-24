Alman Daimler kar beklentisini revize etti

BERLİN (AA) - Mercedes-Benz'in ana şirketi Alman otomobil üreticisi Daimler AG, 12 ay içinde kar marjı tahminlerini üçüncü kez aşağı yönlü revize etti.

Daimler AG'den yapılan açıklamada, dizel araçlarla ilgili devam eden idari süreçler ve önlemler nedeniyle "üç haneli milyon (avro) rakam" masraf beklendiği belirtilerek, bunun da şirketin bu yılın ikinci çeyreğinde kazancını etkileyebileceği ifade edildi.

Daha önce bu yıl için faiz ve vergi öncesi karının (FVÖK- EBIT) geçen yıldan biraz fazla olacağını açıklayan şirket, bu karın geçen yılla aynı seviyede kalacağını hatırlattı. Daimler, geçen yıl faiz ve vergi öncesi karını 11,1 milyar avro olarak açıklamıştı.

Daimler'in açıklamasında karşı karşıya kalınan idari süreç ve önlemlere dair ayrıntılı bilgiye yer verilmezken dizel incelemeleri için ne kadar para ayrıldığına yer verilmedi.

Haberin ardından şirketin hisseleri bugün yaklaşık yüzde 5 değer kaybı yaşadı. Karın aşağı yönlü revize edilmesinin, Daimler’in emisyon hile yazılımı ile piyasa sirkülasyonuna sokulan 60 bin dizel aracını geri çağırma emrinden sonra gelmesi dikkati çekti.

Almanya Ulaştırma Bakanlığı, dizel skandalı konusunda yapılan soruşturmaların daha fazla otomobil modeline genişlemesinin beklendiğini duyurdu.

Daimler, Avrupa ve Amerika'da dizel emisyon rakamlarını manipüle etmesi sebebiyle suçlanırken, Avrupa Birliği Rekabet Denetleme Komisyonu, nisanda iki yıl önce başlattığı soruşturmayı tamamlayarak, Alman Otomobil devleri BMW, Volkswagen ve Daimler’in kendi aralarında yaptıkları gizli anlaşmayla temiz emisyon sistemi teknolojisinde gelişmeyi önlediklerini ortaya çıkarmıştı.





- Başbakan Merkel, üreticilerle görüşecek

Alman Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, bugün yaptığı açıklamada, Alman otomobil üreticileri arasında daha fazla iş birliği çağrısında bulundu.

“BMW ve Daimler'in araç paylaşım işlerini birleştirmesiyle yalnızca bir ilk adım olabilir.” ifadesini kullanan Altmaier, “Alman şirketleri arasında daha fazla iş birliği, Çin ve ABD'li şirketlere karşı yarışta şansı artırır, verimliliğimizi artırmalıyız.”değerlendirmesinde bulundu.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, hükümetin basın toplantısında, bu akşam Alman otomobil üreticileri ve sendika temsilcilerinin Almanya Başbakanı Angela Merkel'le karşılıklı fikir alışverişi yapacaklarını belirterek, “Bu fikir alışverişinde sektörün istihdam ve ihracatı, elektrikli otomobillerin üretilmesi, otomobillerin birbirine bağlanması ve iklim konusundaki meydan okumalara çözümler aranmasına dair konular olacak. Kısaca sektörün geleceği konuşulacak.” ifadesini kullandı.

Son yıllarda otomobil endüstrisinde çığır açan teknolojilerin Çin ve ABD'den gelmesi Alman kamuoyunda çok sık tartışma konusu oluyordu.

- Dizel skandalı





ABD Çevre Koruma Ajansı, 2015 yılı eylül ayında Volkswagen'in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

Bünyesinde Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini, Seat, Skoda, Bugatti, Scania ve Man gibi markaları bulunan Volkswagen Grubu, uzun süre dizel emisyonu skandalıyla gündemi meşgul etmiş, ABD ve Alman makamlarına yüksek cezalar ödeyerek milyonlarca aracını geri çağırmak zorunda kalmıştı. Dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracın emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul eden Volkswagen, ABD'deki mahkemece yüksek miktarda para cezasına çarptırılmıştı. Konuyla ilgili Almanya'da Braunschweig Savcılığı şirket hakkında soruşturma başlatmıştı. Şirketin merkezi Almanya'da da şirkete karşı, otomobil egzozlarındaki manipülasyonundan dolayı sürücüler adına Alman Tüketici Teşkilatları Federasyonu (VZBV) ve Alman Otomobil Kulübü (ADAC) tarafından dava açılmıştı.