Alman Başkonsolos'tan Eskişehir Valiliğine ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Michael Reiffenstuel, Eskişehir Valiliğine ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Eskişehir Vali Vekili Aslan Avşarbey, Başkonsolos Reiffenstuel'i makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Avşarbey, Türkiye ile Almanya arasındaki iyi ilişkilerin daha çok gelişmesini diledi.

Eskişehir'in çok güzel bir kent olduğunu vurgulayan Reiffenstuel ise bazı temaslarda bulunmak ve şehri daha yakından tanımak için geldiğini aktardı.