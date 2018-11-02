Allianz Partners Türkiye'den, global pazarlama toplantısı

İSTANBUL (AA) - Allianz Partners Türkiye, global pazarlama toplantısına ev sahipliği yaptı.

Allianz Partners Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Allianz Grubu bünyesinde dünya çapında asistans hizmetleri sağlayan Allianz Partners'ın pazarlama yöneticileri, Türkiye'de düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Allianz Grubu bünyesinde asistans, otomotiv, seyahat ve sağlık destek hizmetleri sağlayan Allianz Partners'ın Türkiye ofisi, global pazarlama toplantısına ev sahipliği yaptı.

Dünya çapında pazarlama faaliyetlerinden sorumlu ekibin yanı sıra on üç ülkenin pazarlama yöneticilerinin ve Allianz Partners'ın asistans hizmetlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Sylvie Ouziel'in de katıldığı toplantıda, ülkeler arası bilgi paylaşımı gerçekleştirildi.

Ülkelerinde gerçekleştirdikleri en iyi pazarlama uygulamalarının detaylarını anlatan yöneticiler, başarılı uygulamaların farklı ülkelere uyarlanması için ortak çalışmalar da gerçekleştirdi. Ekip ayrıca Allianz Partners'ın yeni dönem asistans çözümlerinin yanı sıra dijitalleşmenin ürün ve hizmetlerdeki etkileri ve global yeniliklerin tüm ülkelerde yaygınlaştırılması konularında fikir alışverişinde bulundu.





- "Allianz Partners Türkiye olarak yakın zamanda yeni ofisimize taşındık"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Partners Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Merve Tolan, "Allianz Partners Türkiye olarak asistans hizmetlerinin basit ama çok değerli iki yaklaşımla ilgili olduğuna inanıyoruz, hizmet alan nihai tüketiciyi ve sevdiklerini önemsemekle ve sorunlarını çözmekle..." ifadesini kullandı.

Tolan, gerek global gerekse yerel uygulamalarının temelini oluşturan bu yaklaşımların kapsamında hizmetlerinin benzerlerinden belirgin biçimde farklılaştıran yeni bir döneme adım attıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Allianz Partners'ın faaliyet gösterdiği pek çok ülkeden yöneticilerimizle buluştuğumuz toplantımızda ise hem yaklaşımlarımız konusunda fikir alışverişinde bulunduk hem de sektörün trendlerini belirlemeye yönelik çalışmalarımıza hız kazandırdık. Yeni dönem asistans hizmetlerimizin içinde barındırdığı sürprizlerin yanı sıra fiziksel olarak da bir yeniliğimiz söz konusu. Allianz Partners Türkiye olarak yakın zamanda yeni ofisimize taşındık. Taleplerin ve beklentilerin değiştiği yeni dünya düzeninde biz de hizmet standartlarını yepyeni bir noktaya taşıyarak duygusal temasın ön planda olduğu, daha anlayışlı yaklaşımlara sahip dijital ve proaktif çözümler sunmaya devam edeceğiz."