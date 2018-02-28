Allianz Grubu'ndan 2017'de 6,8 milyar avro net kar

İSTANBUL (AA) - Allianz Grubu'nun hissedarlara ait net karı geçen yıl 6,8 milyar avro oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Allianz Grubu, varlık yönetimi, hayat ve sağlık sigortası segmentlerinde gösterdiği yüksek performans sayesinde 2017 yılında güçlü sonuçlara imza attı. Grubun toplam geliri bir önceki yıla göre yüzde 3 artarak 2017’de 126,1 milyar avroya, faaliyet karı ise yüzde 0,4 artışla 11,1 milyar avroya çıktı.

2017, sigorta sektörünün doğal afetler sebebiyle en çok zarar yazdığı yıl olarak kayıtlara geçerken, büyük ölçüde bu sebepten dolayı elementer sigorta segmentinin faaliyet karında yüzde 7,5’lik bir düşüş görüldü.

Kaliforniya’da çıkan büyük çaplı yangınlar, Harvey, Irma ve Maria kasırgaları ile Avrupa’daki fırtınalar dolayısıyla 2016’da 700 milyon avro düzeyinde olan doğal afet hasarları, 2017 yılında 1,1 milyar avroya ulaştı. Bu arada, hissedarlara ait net kar yüzde 2,3 gerileyerek 6,8 milyar avro olarak gerçekleşti.

Oldenburgische Landesbank (OLB) satışı ve ABD vergi mevzuatında yapılan değişikliklerin tek seferlik etkisi bu sonucun ortaya çıkmasında etkili oldu.





- Hisse başına temettü 8 avroya çıktı





2017’de hisse başına kazanç 15,24 avro olarak kaydedilirken, 2016 sonunda yüzde 218 olan Solvency II sermaye yeterlilik oranı da 2017 sonunda yüzde 229’a yükseldi. Allianz Yönetim Kurulu, 2017 için temettü oranının yüzde 5,3 artışla hisse başına 8 avroya çıkarılmasını teklif etti.

Allianz, 2017'de de müşteri bağlılığı ve deneyimi performansını artırmaya devam etti. Grup iş kollarının Net Tavsiye Skoru (NPS) yerel pazarları geride bırakarak yüzde 5 artışla yüzde 60'a yükseldi. Liderliğin, performansın ve şirket kültürünün ölçüldüğü Performans Kültürü Endeksi (IMIX) yüzde 2'lik artışla yüzde 72'ye çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz SE Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Baete, söz konusu göstergelerin, Allianz'ın müşterilerine hizmet sunmak ve çalışanlarıyla güçlü bağ kurmak için gösterdiği çabaların sonucu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Grup, 2017 için belirlemiş olduğu performans hedeflerine ulaştı, muazzam bir sermaye gücü elde etti ve hisse geri alımları ile hissedarlarına 3 milyar avro ödeme yaptı. Bu başarılar, büyük oranda Allianz çalışanlarının olağanüstü çabaları ve yenilenme ajandasında belirlediğimiz amaçları gerçekleştirme konusunda sergiledikleri kararlılık sayesinde gerçeğe dönüştü. Allianz, Birleşik Krallık'ta LV= ile sigortacılık alanındaki iş birliği gibi önemli stratejik atılımlar yaptı ve Afrika gibi hızlı büyüyen pazarlarda genişlemesini sürdürdü. Aynı zamanda Euler Hermes'teki payımızı yüzde 90'ın üzerine çıkararak elementer sigortalardaki varlığımızı güçlendirdik. 2017'de meydana gelen kasırgalar, fırtınalar ve büyük yangınlar sigorta sektörüne ciddi darbe vurdu. 2017, sigorta sektörü için doğal afetler nedeniyle yapılan ödemeler bakımından en maliyetli yıl oldu. Müşterilerimizin tekrar ayağa kalkmalarına yardımcı olmak için var gücümüzle çalıştık. Bu işimizin bizi en çok motive eden yönü... Sadece doğal afetler nedeniyle müşterilerimize yaklaşık 1,1 milyar avro tazminat ödedik."





- "2018’e hızlı bir giriş yaptık"





Allianz SE Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Giulio Terzariol da "Grup olarak, 2018'e hızlı bir giriş yaparak 3 yıllık performans hedeflerimize ulaşmak için önemli bir adım attık. Allianz'ın bu yıl da güçlü finansal sonuçlar elde etmek için kendini doğru yerde konumlandırmış olduğundan eminiz. Grup, 2018'de, beklenmedik olaylar hariç tutulduğunda, +/- 500 milyon avro yanılma payıyla 11,1 milyar avro faaliyet karı elde etmeyi hedefliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Terzariol, doğal afetler, fırtınalar ve hava muhalefetine bağlı hasarların 2017 sonuçları üzerinde çok etkili olduğunu ancak temel performans değerlerini koruduklarını ve bileşik rasyolarını sürdürülebilir olarak gördükleri yüzde 94 seviyesine 2018’in sonuna kadar ulaşma hedefine doğru kararlılıkla yürüdüklerini kaydetti.

Varlık Yönetimi ve U.S. Life Insurance'tan sorumlu Allianz SE Yönetim Kurulu Üyesi Jacqueline Hunt ise "2017, varlık yönetimi segmenti için bir dönüm noktası oldu. Grup dışı net girişleri, müşterilerin en iyi performans gösteren fonlara yönelmesiyle birlikte 150 milyar avroya ulaşarak tarihi bir rekor kırdı." ifadelerini kullandı.

Allianz’ın 2017 sonuçlarına göre, elementer doğal afetlerin gölgesinde kaldı. Brüt prim üretimi 2017 yılında 52,3 milyar avroya yükseldi. Kur farkı ve konsolidasyon etkilerinden arındırıldığında, dönemsel büyüme toplamda yüzde 2,3 oldu. Faaliyet karı, büyük ölçüde doğal afetlerin etkisiyle artan hasarlar nedeniyle 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,5 azalarak 5,1 milyar avro olarak gerçekleşti. Bunun sonucu olarak, bileşik rasyo 0,9 puanlık artışla yüzde 95,2'ye yükseldi.

2017’nin son çeyreğinde, brüt prim üretimi geçen senenin aynı dönemine göre hafif bir artış ile 11,3 milyar avroya yükseldi. Kur farkı ve konsolidasyon etkilerinden arındırıldığında büyüme yüzde 5,1 oldu. Daha düşük gerçekleşen yatırım sonuçları ve doğal afet tazminatı ödemelerindeki artışlar nedeniyle faaliyet karı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6'lık düşüşle 1,3 milyar avro oldu. Doğal afet tazminatlarından arındırıldığında, son çeyrek bileşik rasyosu 1,1 puanlık azalışla yüzde 91,7 olarak gerçekleşti.

Hayat ve sağlıkta yeni iş değerleri güçlü büyüme sergiliyor. Almanya’da sermaye verimi yüksek ürünlerin daha çok satılması, Tayvan’da ve İtalya’da birikim ürünlerinin yükselişinin de etkisi ile 2017 yılında prim yüzde 4,1'lik artışla 67,3 milyar avroya ulaştı. Kur farkı ve konsolidasyon etkilerinden arındırılmış prim üretimi yüzde 7 arttı.

Faaliyet karı 2017 yılında yüzde 3,1'lik artışla 4,3 milyar avrodan 4,4 milyar avroya çıktı. Yeni iş değeri (VNB) yüzde 29,9'luk büyümeyle 2017 yılında 1,9 milyar avro oldu. Yeni iş karlılığı (NBM) 2017 yılında yüzde 3,4'e yükseldi.

2017 yılının son çeyreğinde, faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5'lik düşüşle 1,1 milyar avro olarak gerçekleşti. Primler, yüzde 8,3'lük artışla 18,6 milyar avroya yükseldi. Yeni iş karlılığı yüzde 3,6 seviyesine çıkarken bunun sonucunda yeni iş değeri (VNB), 2016 yılının son çeyreğine göre yüzde 30,9'luk artışla 550 milyon avroya yükseldi.

Varlık yönetiminde grup dışı net girişlerde rekor yılı oldu. Grup dışı fon büyüklüğü (AuM), 2016 yıl sonuna göre 87 milyar avro artarak 1.448 milyar avroya ulaştı. 150 milyar avro ile rekor kıran grup dışı net girişleri ve olumlu piyasa koşulları, olumsuz kur farkı etkilerini fazlasıyla telafi etti.

2017 yılında faaliyet karı, net ücret ve komisyon geliri sağlayan, PIMCO ve Allianz Global Investors'daki ortalama grup dışı fon büyüklüğü artışının etkisiyle yüzde 10,6'lık artışla 2,4 milyar avroya yükseldi. Gelirlerdeki artışın giderlerdeki artışın önüne geçmesi sonucu gider-gelir oranı (CIR), 2017 yılında yüzde 1,5 puan düşüşle yüzde 61,9 oldu.

2017 yılının son çeyreğinde, faaliyet karı büyük ölçüde yüksek varlık yönetimi gelirlerinin etkisiyle yüzde 8,4 artışla 697 milyon avroya ulaştı. 45 milyar avroluk güçlü grup dışı net girişleri ve olumlu piyasa koşulları sayesinde olumsuz kur farkı etkileri fazlasıyla telafi edildiğinden, toplam grup dışı fon büyüklüğü, 2016 sonuna göre 89 milyar avro artışla 1.960 milyar avro değerine ulaştı. Gider-gelir oranı, yüzde 1'lik bir iyileşme ile yüzde 60,2'ye düştü.