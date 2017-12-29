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Alkollü sürücü polise yakalanınca aracını yakmaya çalıştı

- Konya'da alkollü araç kullanırken yakalanan ve daha önce ehliyetine aynı suçtan el konulduğu belirlenen sürücü, otomobilini yakmaya çalıştı - Polisin güçlükle engellediği sürücü ve arkadaşları, kendilerini görüntüleyen gazetecilere saldırdı

29 Aralık 2017 Cuma 10:27
Alkollü sürücü polise yakalanınca aracını yakmaya çalıştı
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KONYA (AA) - Konya'da alkollü araç kullanırken polise yakalanınca otomobilini yakmaya çalışan sürücü güçlükle engellendi.

Merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde devriye görevini sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine 42 FE 946 plakalı otomobili durdurdu.

Yapılan kontrolde sürücü Vehbi Ç'nin 1.73 promil alkollü olduğu, ayrıca daha önce ehliyetine aynı suçtan el konulduğu belirlendi.

Sürücü ve arkadaşları polise zorluk çıkartarak otomobillerine zarar verdi ve yakmaya çalıştı.

Vehbi Ç. ve yanındakiler, kendilerini görüntüleyen gazetecilere saldırdı.

Tartışma sırasında bir kişi, otomobilin bagajından aldığı tamir takımı çantasını gazetecilere fırlattı.

Sürücü ve arkadaşları, bu davranışları engellenerek polis merkezine götürüldü.

Vehbi Ç'ye toplam 4 bin 700 lira para cezası kesilirken, otomobil trafikten men edildi.

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Alkollü SürücüKonyaOtomobilPolis
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