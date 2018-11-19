Alkollü sürücü 50 kilometre boyunca kaçtı

KONYA (AA) - Konya'da kamyonetiyle yaklaşık 50 kilometre polisten kaçan alkollü sürücü ve arkadaşı, güçlükle yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde yol kontrolü yapan trafik ekipleri, 55 NJ 728 plakalı kamyoneti durdurmak istedi.

Görevlilerin "dur" ihtarına uymayan kamyonet sürücüsü, kaçmaya başladı.

Yeni İstanbul Caddesi ve Cumhuriyet Mahallesi'nde yaklaşık 50 kilometre boyunca devam eden kovalamaca sonunda kamyonet durduruldu.

Sürücü Ali Osman Y. ve yanında bulunan arkadaşı Osman Ö, araçtan indirilerek etkisiz hale getirildi.

Yapılan kontrolde sürücünün 1.08 promil alkollü olduğu belirlendi.

Aracının trafikten men edilmesine tepki gösteren sürücü Ali Osman Y, polislere, "Arabanın bir eksiği yok. Suçlu biziz. Arabanın ne suçu var? Bağlamayın arabayı." dedi.

Sürücüye, farklı suçlardan 5 bin lira idari para cezası uygulanırken araç otoparka çekildi.