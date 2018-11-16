Alkollü kadın, annesini ve komşusunu rehin aldı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çankaya ilçesinde alkollü bir kadın, 80 yaşındaki annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusunu rehin aldı.

Dilekler Mahallesi Yeşiltepe Sokak'taki gecekonduda ikamet eden Şenay A. (53) evlerine ziyarete gelen komşuları Şerif M'yi (55) ve annesi Ayşe A'yı (80) ilişki yaşadıkları iddiasıyla rehin aldı. Şerif M, bir süre sonra Şenay A'nın dalgınlığından yararlanarak telefonla polisten yardım istedi.

Şenay A, olay yerine gelen polis ekibinin bir saat süren ikna çabalarının ardından kapıyı açarak emniyet güçlerine teslim oldu.

Alkollü olduğu belirlenen Şenay A. ile Şerif M. ve Ayşe A. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



