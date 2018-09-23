Alkollü araç kullanan kişi tramvay yoluna girdi

KONYA (AA) - Konya'da alkollü araç kullanan kişi direksiyon hakimiyetini kaybederek tramvay yoluna girdi. Sürücünün alkollü araç kullanmaktan daha önceden ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Merkez Selçuklu ilçesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi'nde Ayhan Ç. idaresindeki 42 BAL 49 plakalı otomobil, önce bir araca ardından da demir korkuluklara çarparak tramvay yolunda durdu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kazadan yara almadan kurtulan sürücü Ayhan Ç'nin 230 promil alkollü olduğunu belirledi.

Öte yandan sürücünün daha önceden 2 kez alkollü araç kullanmaktan dolayı ceza aldığı ve ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Üçüncü kez alkollü araç kullanmaktan işlem yapılan sürücüye toplamda 4 bin 36 lira para cezası kesildi. Ayrıca kamu malına zarar vermek, tramvayın işleyişini durdurmak ve trafik güvenliğini tehlikeye atmaktan adli işlem başlatıldı.

Kaza yapan otomobilin tramvay durağına birkaç metre kala durması olası bir can kaybını önledi.