Aliyev'den Erdoğan'a taziye mesajı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenler ile Çekmeköy'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 asker için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan mesajında, bina çökmesi sonucu ve helikopter kazasında can kayıpları olması haberinin kendisini son derece kederlendirdiğini belirtti.

Mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına ve Türk halkına, kendisi ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerini ileten İlham Aliyev, yaralılara da şifa diledi.