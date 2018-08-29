Aliyev, TBMM Başkanı Yıldırım'ı kabul etti

BAKÜ (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yıldırım'ı TBMM Başkanı olarak seçilmesi vesilesiyle kutlayan Aliyev, Yıldırım'ın başbakan olduğu dönemde ve diğer görevlerinde Türkiye-Azerbaycan kardeşlik ilişkilerinin pekişmesine, Bakü-Tiflis-Kars projesinin gerçekleşmesine büyük katkı sağladığını belirtti.

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her alanda geliştiğine dikkat çeken Aliyev, iki ülkenin gerçekleştirdiği Bakü-Tiflis-Ceyhan, TANAP, Bakü-Tiflis-Kars gibi projelerin önemine dikkat çekti.

Türkiye ve Azerbaycan'ın her zaman birbirlerini desteklediğini, iki ülkenin bugün de birlikte hareket ettiğini belirten Aliyev, parlamentolar arası ilişkilerin Yıldırım'ın başkanlığı döneminde başarılı bir şekilde gelişeceğine olan inancını dile getirdi.

TBMM Başkanı Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiği Aliyev'e tebriği için teşekkür etti.

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her alanda başarılı bir şekilde geliştiğini vurgulayan Yıldırım, ilişkilerin güçlenmeye devam edeceğine olan inancını dile getirdi.

TBMM Başkanı olarak ilk resmi ziyaretini Azerbaycan'a yapmaktan memnuniyet duyduğunu söyleyen Yıldırım, Azerbaycan'ın kaydettiği gelişmelerin Türkiye'de büyük mutlulukla karşılandığını belirtti.

Yıldırım, temasları kapsamında Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti. Önce merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in Fahri Hiyaban'daki mezarına ziyarette bulunan Yıldırım, Aliyev'in kabrine çelenk koydu, eşi Zarife Aliyeva'nın kabrine çiçek bıraktı.

TBMM Başkanı Yıldırım, 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Bakü Şehitler Hiyabanı'nı da ziyaret etti. Şehitlerin mezarlarına karanfiller koyan Yıldırım, Ebedi Ateş Anıtı'na da çelenk bıraktı.

Daha sonra Bakü Türk Şehitliği'ne geçen Yıldırım, anıta çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Temsili şehit mezarlarına karanfil bırakan Yıldırım, anıt defterine duygularını yazdı.

Muhabir: Ruslan Rehimov