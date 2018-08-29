Alınan tedbirler asayiş olaylarını azalttı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Emniyet Müdürlüğü'nün 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle aldığı tedbirler sayesinde asayiş olayının yaşanmadığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı'nın huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için Asayiş Şube Müdürlüğü başta olmak üzere farklı şubelerden 210 polis görevlendirildi.

Kent merkezindeki caddeler ve mahallelerde sürekli devriye görevi yapan ekipler sayesinde vatandaşlar huzur içinde bayram geçirdi. Şehirlerarası Otobüs Terminali, Cacabey Meydanı, Terme, Atatürk ve Lise caddeleri, belediye kavşaklarıyla Müftülük Caddesi ve bağlantılı yollarda yaya ve devriye ekip sayıları arttırıldı.

Alınan bu tedbirlerin caydırıcı etkisi sayesinde, kent merkezinde 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince hırsızlık, yaralama ve gasp başta olmak üzere asayiş olayı başvurusu ve ihbarı olmadı.

Bayram tatili süresince trafik ekipleri, meydana gelen kazalara müdahale ederek vatandaşlara yardımcı oldu.