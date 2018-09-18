Alıç tezgahlardaki yerini aldı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde dağlık alanlarda yetişen ve kışın habercisi olan "alıç", tezgahlarda yeri̇ni̇ aldı.

İlçedeki semt pazarında alıç satan Mustafa Caba, ipe dizdiği alıçları 5 liradan sattığını belirtti.

Nuhhoca köyünde yaşayan Abdullah Tiftik de çocukluğundan beri tükettiği alıcın çok faydasını gördüğünü söyledi.

Alıç toplamanın zamanının geldiğini belirten Hüseyin Özen ise "Alıç, bildiğimiz kadarıyla kalp ve damar hastalıklarına karşı en doğal ilaç. Bu yıl da ilk defa alıç turşusu kurdum." dedi.

Semt pazarına alışverişe gelen vatandaşlar, iplere dizilerek satılan alıca ilgi gösteriyor.