Alibaba.com Tanıtımı Yapıldı

Başkan Mustafa ERTAŞ, Seminer öncesi söz alarak ” Ekonomik kalkınmanın sağlanması ve yüksek milli gelire sahip olmanın çözümü olarak görülen ihracat, ülkemiz açısından da çok önemli bir role sahiptir. Dünya ekonomisine damgasını vuran en önemli iki dinamik: küreselleşme ve innovasyondur. Özgün ve katma değeri yüksek ürünlerin üretim ve ihracatı ülkelerin zenginleşmelerinde vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. İhracat da yeni pazarlar aramak, bulmak ve geliştirmek için ise günümüz teknolojisinden yararlanmamız gerekmektedir. Alibaba.com da tam bu konuda ihracatçıların en büyük yardımcılarından birisi olmaktadır. Bugün bizlere konu hakkında bilgi vermeye gelen konuşmacılarımıza teşekkür eder, seminerimizin herkese yararlı olmasını dilerim” dedi.

Alibaba.com Yetkileri Hazal Hanım ve Burçin Bey, öncelikle alibaba.com tanıtımı yaptılar, alibaba.com hangi ülkelerde, kaç dilde kullanıldığı ve ürün araması nasıl yapılacağı hakkında bilgi verildi. Programın ikinci kısmında ise, katılımcıların firmalarına göre site üzerinde arama yapıldı ve müşteri ile nasıl irtibata geçirilir. Üye sayfaları nasıl dizayn edilir gibi bilgi paylaşımı yapıldı.

Seminer katılımcıların yoğun soru ve cevapları ile son buldu.